Christophe Kinet (Dison) : « Cette victoire face aux Unionistes a fait du bien »

Ce dimanche après-midi, les Stadistes affrontent Binche, une équipe qui pointe à la 7e place du classement avec 3 points de moins que Dison, et qui reste sur un match nul mardi dernier, c’était face à Seraing B. "On a pris le temps d’analyser nos futurs adversaires, les binchois sont redoutables en contre-attaque, et on se retrouvera sans doute face à un bloc bas et compact, qui attendra la moindre erreur de notre part pour faire mouche. Leur centre-avant est très rapide et il prend bien les espaces, il faudra faire attention à cela", prévient le T1, qui espère prendre un maximum de points avant la trêve hivernale. "Je sens une grosse motivation et une envie de bien faire dans mon vestiaire. Lors de ce premier tiers de saison réussi, on a pris conscience qu’on pouvait rivaliser avec tout le monde. On ne s’en cache pas, notre ambition est de prendre un maximum de points d’ici mi-décembre afin de figurer dans le top 5 durant la trêve."

Dison – Binche (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Patris.

DISON: Rico-Garcia, Palm, Schillings, Mara, Manfredi, Meunier, Demarteau, Leers, Binot, Manchigov, Akdim, Godard, Biondolillo, Salihi, La Delfa, Legros.

Absents: Elias, Merola, Orban et Teruel (blessés), Castela et Clerbois (incertains)