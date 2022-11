Aubel à la recherche d’un premier six sur six

Une semaine après avoir créé la sensation en s’imposant à domicile (4-1) face au leader Wanze Bas-Oha, les Aubelois se rendent chez la lanterne rouge, Ougrée. Les hommes du coach Tony Niro voudront enchaîner par une seconde victoire d’affilée, face à une équipe qui paraît sur papier plus abordable. "Je me méfie de cette équipe", coupe le coach des Verts. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que cela ferait mauvais genre de perdre des points chez le dernier du classement, après avoir donné une leçon de foot et de réalisme au leader.