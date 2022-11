"Franchement, ça me fait plaisir de retrouver La Calamine, un club que j’apprécie", explique-t-il. "Je suis parti en bons termes et je suis d’ailleurs toujours en contact avec le président Vincent Hubert."

La saison passée, c’est à la demande de ce dernier que l’ancien Sprimontois a mis ses talents de buteur au service la P2. "Je n’avais plus le temps de m’entraîner pour évoluer en P1 et le président m’a demandé si j’acceptais d’aider le club à sauver la P2. J’ai disputé 11 rencontres, inscrit 18 buts et on s’est maintenu. La mission était accomplie et c’est la tête haute que j’ai quitté le club."

Plus qu’un match de retrouvailles, le duel de ce dimanche est d’une importance capitale pour le maintien. Classés respectivement 11e et 12e, La Calamine B et Emmels ont besoin d’une victoire pour se donner de l’air.

"Je prends cette partie positivement et on jouera pour gagner. On récupère des joueurs et j’estime l’équipe armée pour aller à La Calamine. C’est un gros match pour le maintien et, pour moi, un beau duel à distance avec leur buteur William Belle – déjà 13 buts cette saison. Quant à la suite de la saison, je suis sûr à 100% qu’on va se maintenir. Le début de saison a certes été compliqué mais il y a de la qualité dans ce groupe. On commence à se connaître et à trouver nos marques", conclut le buteur d’Emmels.

La Calamine B – Emmels (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Drogmans

Absents à La Calamine B: Blezer, Lux et Aslan (blessés), Belle (en D3).

Absents à Emmels: D. Van Acker (suspendu), Radanovic, M. Van Acker, Kockelman, Parmentier, Krings, Bierberg (blessés), Gharibyan (incertain).