A Geer, Elsaute devra « répondre physiquement pour exister »

Meilleure défense de la série avec dix buts concédés, tout comme Ster-Francorchamps, Geer dispose d’une solidité impressionnante. "Ils ont gagné 6 fois 1-0, dont 5 fois chez eux. C’est une très bonne équipe qui a posé les bases de son projet la saison dernière et qui continue à le développer. Je les voyais jouer le top 5, ils sont deuxièmes. C’est la preuve que c’est un club qui travaille très bien" complimente Boris Dome.

Gare aux pertes de balle !

Les Étoilés, qui n’ont pas encore gagné face à une équipe du top 5 cette saison, veulent inverser cette tendance. "Nous nous étions bien préparés avant le match contre Wanze/Bas-Oha, mais nous avions tout de même pris une fessée. On verra donc si mes joueurs peuvent sortir un gros match contre une grosse équipe. Je n’ai pas mis l’accent sur la situation au classement, même s’ils savent que c’est un beau match à jouer. Il reste encore beaucoup de rencontres. L’objectif actuel est simplement de prendre des points pour rester accroché au top 5" poursuit le mentor elsautois.

La semaine dernière, c’est sur des reconversions offensives de l’adversaire qu’Elsaute a été mis en difficulté. Deux pertes de balle en zone offensive, qui amènent le carton rouge de Maréchal ainsi que le but de Beaufays. "Nous devons anticiper ce genre d’actions. Notre ligne arrière n’était pas très bien positionnée sur ces actions, et c’est ce que nous essayons de corriger pendant la semaine. C’est la preuve que nous devons rester attentifs à chaque instant, surtout dans cette série homogène où chaque équipe peut causer des problèmes, même aux leaders. Heureusement, mes joueurs ont su réagir, et cela n’a pas porté à conséquences", conclut le T1 des Étoilés.

Geer – Elsaute (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Dridelli

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Williot, Fassin, Campo, Maréchal, Dohogne, Roggemans, D. Deville, Mjikam, Corman, G. Deville, M. Diané, Piette.

Absents à Elsaute: Lefort (genou), Counet (retour de blessure), Filali (cheville), Colson (ischios), Tossings (voyage de noces).