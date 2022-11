P3D: Goé va enfin rentrer à la maison, dans ses installations

"Certains disent que le bénévolat n’existe plus mais nous étions plus de 80 quand il a fallu déblayer et une trentaine de personnes ont encore travaillé ces dernières semaines, explique le président goétois Gaëtan Lemmens. On les remercie tout comme les privés et les associations pour leurs dons. Les terrains ont été remis à neuf, mis à niveau au laser et agrandis. Tout a été sécurisé le long de la Vesdre, clôturé et aménagé. La buvette est neuve, on a carrelé, peint et installé une nouvelle cuisine. Les vestiaires ont été rafraîchis et il y a une nouvelle terrasse en klinkers."

Si l’accès à la Rochette n’est plus possible en voiture via la passerelle de la rue Vesdray, le club pourra profiter d’un parking tout proche pour ses prochaines organisations.

"La priorité est donnée aux jeunes, ce sont eux qui rejoueront les premiers à Goé, précise Gaëtan Lemmens. Pour l’équipe première, cela dépendra de la météo car nous n’avons pas envie de tuer le nouveau terrain A. On espère un retour en mars afin de disputer nos dernières rencontres chez nous."

C’est avec une grande joie que les dirigeants du RFC de Goé vont officialiser ce retour à la maison par une inauguration qui aura lieu ce samedi 5 novembre à partir de 18 heures. L’occasion de remercier les parents, joueurs, bénévoles, mécènes, organisations et politiques pour leurs aides mais aussi de marquer le coup dans une ambiance familiale et festive.

"On offre le verre de l’amitié, il y aura un apéro et un food truck, précise le Président des Loups. Tout le monde est le bienvenu et on espère revoir un maximum de sympathisants et d’anciens."