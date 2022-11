P1: un joli 6/6 pour Bellevaux, Elsaute quitte la dernière place

Un match nul, mais surtout dix victoires: Liège B (31 pts) semble destiné à décrocher le titre en P1. Les Sang et Marine viennent de signer deux succès de rang. Dimanche, elles ont infligé un 0-3 aux Sartoises de Quentin Slupik, avant de l’emporter 3-1 face à Aubel ce mardi, grâce aux roses plantées par Luana D’Amico et Gaia Franchina (2). "Charline Biemar a inscrit notre unique but" fait savoir la coach Audrey Welter, qui va désormais préparer le très attendu derby de dimanche prochain, à l’ Espoir Minerois (qui, de son côté, était bye dimanche et mardi).