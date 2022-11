Warsage 2 – Herve 3

Buts: NC (1-0, 1-2), Hamdi (1-1, 20e), Closset (1-2, 23e), NC (38e), Bressani (2-3, 80e)

Les Warsagiens recevaient les Fomagers pour leur match d’alignement ce jeudi soir. Les Herviens ont été cherchés une belle victoire. "En résumé, il y avait une équipe qui voulait jouer le jeudi soir et pas l’autre. Nous avons été mangés dans tous les secteurs et Herve mérite amplement sa victoire" pestait le tacticien warsagien Vivien Forthomme.

Dans l’autre camp, le coach Ben Joly était ravi. "Enfin une victoire méritée. Je suis vraiment content de mes gars. Dans l’impact du jeu et dans le jeu en lui-même, on était au-dessus de Warsage. Ils ont relevé la tête comme je l’espérais. Cela fait un mois et demi que c’est frustrant. Ce soir, c’est tombé de notre côté. Il était temps de prendre des points."

Provinciale 4F

Welkenraedt B 3 – Cornesse B 2

Buts: Ropet (0-1, 12e), Antoine (1-1, puis 2-1, 30e et 38e), Denis sur pen. (3-1, 55e), Courdier (3-2 75e).

Après avoir démarré par une défaite 5-3 à Soiron dimanche dernier, Geoffrey Marette a remporté sa première victoire avec Welkenraedt B ce jeudi soir, face à Cornesse B. "Ces trois points précieux nous permettent de remonter de deux places au classement, et cela va faire un bien fou à mes joueurs", se réjouit le T1. "J’ai été surpris par la qualité de jeu de notre adversaire, il y a encore du boulot de notre côté, on encaisse beaucoup trop facilement et on leur a offert deux buts cadeaux".

"On est retombés dans nos travers", pointe pour sa part Raph Van Acker, le T1 cornésien. "Après un début de rencontre encourageant face à un adversaire de qualité, on a baissé le rythme avant de relever la tête en fin de rencontre. On a poussé pour égaliser et je pense qu’il y avait la place, mais sans succès. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes", conclut le coach.

Cette victoire face à Cornesse B permet aux Welkenraedtois de remonter à la 12e place du classement.