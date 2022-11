La famille Hermanns, talent et sourires

Surtout, Susana et Michel forment un couple sincère et épanoui. Ils deviennent parents en 2011 avec l’arrivée de Tiago et mettent leur sport entre parenthèses. Mais quand on a la passion, elle vous rattrape. En fait, c’est Tiago qui les ramène au tennis de table. Évidemment, il sait ce que c’est. Il joue depuis toujours dans le garage ou le salon avec papa et maman. La saison passée, il joue ses premiers matchs en P6 et cartonne. Malgré son jeune âge, Tiago est le meilleur joueur régional, il remporte le Top 6 et passe de NC à D2 ! "Je l’ai toujours soutenu, témoigne la maman. Par défi, je lui avais dit que s’il jouait, je m’y remettais aussi."

Voilà donc Susana qui revient dans les salles de ping. Puis dans le courant de la saison passée, c’est Michel qui s’y remet, toujours à la demande de Tiago. "Et voilà les deux qui ont la chance de jouer ensemble à l’Astrid il y a peu, raconte Susana. Michel gagne trois matchs, Tiago deux. Alors Michel le taquine que le petit vieux a fait plus que le jeune. Entre eux, c’est toujours compétition." Puis c’est Rafael, six ans, qui pointe le bout de son nez. "Et voilà déjà qu’il joue ses premiers matchs, rajoute notre interlocutrice. Pour lui aussi, j’exige qu’il reste toujours poli et fair-play." Car la famille Hermanns, c’est connu, parfois ça râle. Mais très vite, les sourires reviennent et traversent les visages.