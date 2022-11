HDKP Herve s’impose sans briller face à la lanterne rouge et reste dans le top 5, le Celtic Aubel s’impose

Loin d’être dans un grand jour, HDKP Team Herve s’est quant à lui imposé 6-3 face au PDTG Donceel, dernier du classement (doublé de Niro, buts de Thomsin, Ridelle, Demelenne et Smets). "On a joué sur le même rythme que l’adversaire, on n’a pas su élever notre niveau de jeu", analyse Anthony Niro. "Si on veut continuer à accrocher le top 5, il faudra proposer un autre contenu lors des prochaines semaines", ajoute le joueur, qui s’apprêtait à défier Wuidar Vottem en coupe… mais la formation de P2 a déclaré forfait. Le prochain match de HDKP sera donc le derby contre Celtic Aubel (18 novembre).

Mené 2-0 après dix minutes de jeu, Essalem Verviers (10e) a pu compter sur Fares et Chauveheid pour revenir au score et accrocher le nul 2-2, face au Galata Visé (9e). "Les semaines se suivent et se ressemblent, on offre des cadeaux puis on doit courir après le score", peste Zafer Bahadir. "Nos adversaires auraient pu tuer le match à plusieurs reprises, mais notre gardien a sorti le grand jeu." Les Verviétois se déplaceront ce vendredi à Hannut, afin d’affronter le MF Ambresin-Hann (5e en P2C).