Gino, Charles, Tom et les autres au Rallye du Condroz

Ils seront cependant nombreux à vouloir l’en priver, à commencer par Gino Bux qui, pour sa première saison au volant d’une Rally2, joue dans la cour des grands. Même si le Malmédien se montre volontairement discret sur ses ambitions, il rêve certainement de remporter une première victoire en championnat de Belgique avec Nicolas Gilsoul à ses côtés dans l’habitacle de la Skoda Fabia.

Il ne sera pas notre seul représentant régional dans la catégorie reine, puisque Maxime Potty, toujours secondé par Renaud Herman, visera à nouveau une place dans le Top 5, sinon mieux, avec sa Citroën C3. John Wartique, à peine rentré de la finale mondiale du Ferrari Challenge, fera le grand écart en s’alignant avec une Ford Fiesta Rally2, tout comme à Jalhay où il en avait surpris plus d’un en se battant pour le podium. Quant à Charles Munster, en l’absence de son frère ainé, il fera ses grands débuts en Rally2 en découvrant le pilotage de la Hyundai i20 familiale.

Même si cela risque d’être plus compliqué sur les étapes spéciales très grasses du Condroz, nos "Porschistes", Cédric Cherain et Romain Delhez, auront à cœur d’assurer le spectacle en jouant les troubles fêtes malgré leurs deux seules roues motrices. De son côté, Tom Rensonnet devra viser la victoire en Junior avec sa Renault Clio du RACB National Team s’il veut conserver toutes ses chances de décrocher le titre. Enfin, les deux Bruno, Beulen et Simonis, comme chaque année, voudront prendre un maximum de plaisir en amenant leur petite Peugeot 106 dimanche sur le podium d’arrivée.