D3C : SJS Aubel s’impose en championnat… avant de déclarer forfait en Coupe de Belgique

La prestation trois étoiles du portier adverse n’a pas empêché le TH Logistic Dison de l’emporter 3-1 à domicile vendredi dernier, contre Wallons-y Fallais (buts de Van Acker, Benotmane et Manchigov). Une victoire contre le 12e qui permet aux disonais de grimper à la 6e place du classement avec 7 points au compteur. "Nous avons eu la mainmise sur la rencontre du début à la fin", raconte le disonais Selim Tinik. "On a su former un bloc compact et nos contre-attaques ont fait mal à la défense adverse. Le point négatif, c’est qu’on rate encore un nombre incalculable d’occasions, c’est notre gros point faible actuellement."