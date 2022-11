"On avait pris une dégelée la semaine précédente en déplacement à Gedinne et il était important de se remobiliser pour cet importantissime derby régional", explique le président du Cosmos Jean Roufosse. "Face à une solide opposition, ma formation, qui était composée d’un mélange de jeunesse et d’expérience, a réalisé une bonne partie et aurait même pu l’emporter au vu de la qualité de jeu proposée. Je pense qu’on est le vainqueur moral de cette partie, nos jeunes progressent à vue d’œil, et on pourra vivre une saison tranquille si on continue à jouer de la sorte."

Les deux équipes n’avaient qu’une ambition: l’emporter. Après l’ouverture du score signée Omer Onder côté verviétois, Stavelot prend le jeu à son compte et inscrit deux buts, via Guillaume Custinne et Dylan Machu. Ottoman égalisera des pieds d’Altan Keles à cinq minutes du terme et obtiendra même une 6e faute synonyme de penalty à 9 mètres, à 30 secondes de la fin. Celui-ci sera manqué, Ottoman (désormais 7e du classement) loupe le coche et repart avec un seul point. "C’était une partie équilibrée dans l’ensemble", estime le Verviétois Umit Bariskan. "On aurait pu réaliser le hold-up en fin de rencontre, mais chacun a eu ses occasions, le match nul est au final assez logique."

Ce vendredi 4 novembre, un nouveau derby attend Ottoman Verviers en Coupe de Belgique face à la Team GSI (D2), tandis que Stavelot, déjà éliminé, jouera son prochain match de championnat dans deux semaines, ce sera au MFC Sougné, l’actuel 2e du classement.