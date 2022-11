"En faisant le choix de monter en D2 cette saison, on savait qu’on condamnait nos derbys, mais cette fois, le hasard a bien fait les choses et on est impatient de disputer cette rencontre", se réjouit le coach Anthony Rox. "Les joueurs des deux formations se connaissent bien, ce match s’annonce serré et je pense que dans cette petite salle, le meilleur des deux gardiens fera gagner la rencontre à ses couleurs. Pour cette occasion, c’est Germain Hagemann, notre 3e gardien qui défendra nos cages."

Du côté d’Ottoman, Umit Bariskan compte jouer crânement sa chance, même s’il s’attend à une rencontre compliquée face aux pensionnaires de D2B. "Leur noyau est bourré de qualité et je sais qu’ils ont transféré pas mal de joueurs pour évoluer à l’échelon supérieur, mais on ne sera pas un oiseau pour le chat. On espère le retour de certains blessés pour ce choc et notre seul objectif sera de remporter ce derby afin de continuer notre parcours en Coupe de Belgique."