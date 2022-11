Capés du week-end

Elsaute: Maréchal 3, Diané 2, Corman 1

FC Eupen: Pelzer 3, Krafft 2, Vanaschen 1

Malmedy: Denis 3, Nijhof 2, Custinne 1

Melen: Lonneux 3, Piron 2, Bougnet 1

Sprimont B: Librici 3, Carrea 2, Gonzalez 1

Ster-Francorchamps: Calisgan 3, Wangermez 2, Restiglian 1

Hombourg: Degueldre 3, T. Beckers 2, C. Schonbrodt 1

Aubel: Remacle 3, Ernst 2, Diallo 1

Capés du mardi

Elsaute: n’a pas joué

FC Eupen: Vanaschen 3, C. Laschet 2, B. Laschet 1.

Malmedy: Denis 3, Cassoth 2, Mathonet 1

Melen: Henke 3, Keita 2, El Boussetaoui 1

Sprimont B: Gonzalez 3, Ipanga 2, Pedrosimao 1

Ster-Francorchamps: n’a pas joué

Hombourg: Potoms 3, Degueldre 2, Stassen 1

Aubel: n’a pas joué

Classement

21 points: D. Vanaschen (FC Eupen)

20 points: M. Carrea (Sprimont B)

16 points: M. Degueldre (Hombourg)

15 points: D. Gonera (Melen), B. Deville (Elsaute), R. Denis (Malmedy)

14 points: P. Dirix (Elsaute), C. Laschet (FC Eupen)

13 points: L. Demelenne (Melen)

12 points: A. Niro (Aubel), X. Stassen (Hombourg)

11 points: J. Williot (Elsaute)

Buteurs

7 buts: T. Turco (Beaufays), A. Crosset (Malmedy), F. Turco (Beaufays)

6 buts: V. Vigil Bajo (Geer), J. Licour (Fize), A. Domken (Ster-Francorchamps), T. Bauwens (Hombourg), K. Cossalter (Hannut), J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha)

5 buts: H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), C. Laschet (FC Eupen), L. Messina (Geer), A. Guilmi (Ougrée), N. Nijhof (Malmedy), A. Formica (Hannut)

4 buts: D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), T. Namotte (UCE Liège), N. Henrot (Hannut), K. Adam (Wanze/Bas-Oha), B. Vandervost (Fize), W. Allarassem (Sprimont B), J. Gonzalez (Sprimont B)

3 buts: A. Baltus (Hombourg), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), T. Scheffer (Ster-Francorchamps), J. Roggemans (Elsaute), B. Renson (Faimes), A. Cokgezen (Geer), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), T. Wagemans (Fize), B. Deville (Elsaute), A. Krafft (FC Eupen), C. Angislan (UCE Liège), D. Vanaschen (FC Eupen), L. Demelenne (Melen), R. Venner (Faimes), I. El Ghoulbzouri (Ougrée), J. Haydan (UCE Liège), M. Schwontzen (Hombourg), A. Keita (Melen), S. Ettitchi (Ougrée)

Provinciale 2B

Capés du week-end

Aubel B: Xhonneux 3, Baumans 2, Smits 1.

Battice: Winandts 3, Parmentier 2, Ciammaglichela 1.

Herve: Morrier 3, Hamdi 2, De La Cruz 1.

Espoir Minerois: Schurgers 3, aucun 2, aucun 1.

Olne: D. De Zorzi 3, Massart 2, Roye 1.

Rechain: Lonneux 3, Dumont 2, Guyot 1.

Warsage: Galère 3, Scherpereel 2, Hungs 1.

Capés du mardi

Aubel B: Nols 3, Tricha 2, Finck 1.

Battice: ne jouait pas.

Herve: ne jouait pas.

Espoir Minerois: Bemelmans 3, Schurgers 2, Kever 1.

Olne: ne jouait pas.

Rechain: ne jouait pas.

Warsage: ne jouait pas.

Classement

21 points: Lonneux (Rechain).

18 points: Winandts (Battice).

17 points: Galère (Warsage).

14 points: Douhard (Herve).

12 points: Farssi (Battice), Schurgers (Espoir Minerois), D. De Zorzi (Olne).

10 points: Limbourg (Herve).

9 points: J. Thomsin (Espoir Minerois), Xhonneux (Aubel B).

Provinciale 2C

Capés du week-end

Amblève: Ekissi 3, Dahm 2, Veithen 1.

Emmels: Picquereau 3, Tasset 2, Gollac 1.

Franchimont: Henrion 3, Theysgens 2, Dufour 1.

Hautes Fagnes: Benken 3, Piette 2, Vronen 1.

Heusy: F. Offerman 3, R. Lejeune 2, Chauveheid 1.

La Calamine B: Meessen 3, Aslan 2, Claes 1.

Recht: Magney 3, Lejeune 2, Bastin 1.

Rocherath: C. Vilz 3, Pothen 2, Röhl 1.

Sart: Gillet 3, Grosjean 2, Colin 1.

Stavelot: Giuliano 3, Troch 2,/.

Trois Frontières: Salimou 3, Larue 2, Renardy 1.

Trois-Ponts: Prévot 3, Lebrun 2, Cordonnier 1.

RCS Verviers: Mejdoubi 3, Ben Sellam 2, M. Camara 1.

Waimes Faymonville: Nagui 3, Massat 2, Maréchal 1.

Welkenraedt: Carlier 3, Nix 2, Collette 1.

Weywertz: Sow 3, Gladieux 2, Jacobs 1.

Capés du mardi

Amblève: n’a pas joué.

Emmels: n’a pas joué.

Franchimont: Henrion 3, Hurdebise 2, Vitrier 1.

Hautes Fagnes: n’a pas joué.

Heusy: Lolos 3, Blondiaux 2, Kuavita 1.

La Calamine B: aucun.

Recht: Michel 3, Bastin 2, Collignon 1.

Rocherath: C. Vilz 3, A. Ganser 2, Pothen 1.

Sart: n’a pas joué.

Stavelot: n’a pas joué.

Trois Frontières: Cornet 3, Masset 2, Amata 1.

Trois-Ponts: n’a pas joué.

RCS Verviers: n’a pas joué.

Waimes Faymonville: n’a pas joué.

Welkenraedt: n’a pas joué.

Weywertz: n’a pas joué.

Classement

25 pts: Meessen (La Calamine B).

20 pts: C. Vilz (Rocherath).

18 pts: Willems (Heusy).

17 pts: Hurdebise (Franchimont).

16 pts: Dufour (Franchimont).

15 pts: Aksu (Emmels), Flagothier (Hautes Fagnes).

14 pts: Dethier (Rocherath), Prévot (T-Ponts).

Buteurs

13 buts: Belle (La Calamine B).

10 buts: Troch (Stavelot).

9 buts: Aksu (Emmels).

7 buts: Colin (Sart).

6 buts: Zeimmes (Amblève), Collignon (Recht), Fyon (Stavelot), Salimou (FC3F), Plom (Welkenraedt).

5 buts: Dufour (Franchimont), Boucha (Stavelot), Dongo (Verviers), Demirkazan (Waimes Faymonv.), Bongard (Rocherath), Masset (FC3F).

Provinciale 3D

Les capés du week-end

Baelen: M. Pirnay 3, Petit 2, Struvay 1.

Butgenbach: Tixhon 3, Nito 2, Kessler 1.

Cornesse: Noël 3, Garroy 2, Léonard 1.

Elsaute B: Hanssen 3, Breuer 2, Schreurs 1.

Elsenborn: Y. Heinen 3, Dederichs 2, A. Mackels 1.

Goé: Quodbach 3.

Honsfeld: Zinoune 3, Henkes 2, Bormann 1.

Jalhay: Schrayen 3, Marques Robalo 2, Fickers 1.

Lambermont: Schwanen 3, Volpe 2, Gristina 1.

Lontzen: Koonen 3, T. Strumphler 2, Antonio 1.

Saint-Vith: Schmitz 3, Pütters 2, Frère 1.

Sart B: Pirotte 3, Jacquemin 2, Stolsem 1.

Spa: Bechoux 3.

SRU Verviers: Mathieu 3, Passalacqua 2, Demoulin 1.

Walhorn: Herzhoff 3, Meyer 2, Evertz 1.

Xhoffraix: Pierry 3, Dandrifosse 2, Wyaime 1.

Capés du mardi

Baelen: Petit 3, Denooz 2, Voneche 1.

Butgenbach: Tixhon 3, Kessler 2, Y. Jost 1.

Cornesse: Halkin 3, M. Lenz 2, Schwanen 1.

Elsaute B: Schreurs 3, Vandermeulen 2, Tergui 1.

Elsenborn: Y. Heinen 3, Comoth 2, J. Wiesemes 1.

Goé: Simon 3, Blanchy 2.

Honsfeld: R. Jost 3, Kaulmann 2, Reiners 1.

Jalhay: Archambeau 3, Beaujean 2, Fickers 1.

Lambermont: ne jouait pas.

Lontzen: ne jouait pas.

Saint-Vith: ne jouait pas.

Sart B: Ant. Bruyère 3, Jacquemin 2, Pirotte 1.

Spa: ne jouait pas.

SRU Verviers: ne jouait pas.

Walhorn: Aussems 3, Kocks 2, Langhoor 1.

Xhoffraix: ne jouait pas.

Classement

16 points: Quodbach (Goé), Lanckohr (Honsfeld).

14 points: Petit (Baelen), Garroy (Cornesse), Comoth (Elsenborn), Marques-Robalo (Jalhay), Koonen (Lontzen), Schartz (Spa).

13 points: Nito (Butgenbach), Schrayen (Jalhay), Demoulin (SRU Verviers).

12 points: Halkin (Cornesse), Volpe (Lambermont), Bourguignon (Sart B), Jaspar (Spa).

11 points: Tixhon (Butganbach), Hanssen (Elaute B), Woyaffe (Xhoffraix).

10 points: N. Heinen et A. Mackels (Elsenborn), Fierens et Witwrouw (Goé), Kaulmann (Honsfeld).

Buteurs

14 buts: Nito (Butgenbach).

11 buts: Quodbach (Goé), Rogister (Saint-Vith).

10 buts: Jacinto (Saint-Vith).

7 buts: Hanssen (Elsaute B), Bastin (Elsenborn), Masson (Spa).

6 buts: Scholl (Elsenborn), Zinoune (Honsfeld), Volpe (Lambermont), M. Bruyère (Sart B).

5 buts: Halkin (Cornesse), Schreurs (Elsaute B), Beaujean, Mertens et Schrayen (Jalhay), Larbuisson et Rosciglione (Lambermont), Frère (Saint-Vith), Passalacqua (SRU Verviers), M. Henrard et Vanswieten (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Capés du week-end

Battice B: R. Durbut 3, N. Crahay 2, L. Rasquinet 1.

Bolland B: M. Eelen 3, To. Collin 2, A. Luparello 1.

Charneux: S. Charbon 3, M. Scheffer 2, T. De Hey 1.

Cornesse B: T. Courtin 3, S. Deflandre 2, R. Thissen 1.

FC Eupen B: A. Klinkenberg 3, N. Forster 2, E. Ajdarpasic 1.

Herve B: T. Bertrand 3, N. Gülpen 2, V. Moray 1.

Hombourg B: P. Stassen 3, A. Heudt 2, M. Beuken 1.

Lambermont B: M. El Harmouchi 3, G. Huysmans 2, O. Kourir 1.

Union Limbourg: L. Bolmain 3, A. Cammarata 2, S. Albert 1.

Olne B: Aucun.

Soiron: C. Delville 3, S. Onder 2, N. Delville 1.

Soumagne B: A. Ernst 3, L. Makaire 2, N. Frisschen 1.

Stembert: A. Taiymi 3, J-M. Wouters 2, Jé. Chavée 1.

Trois-Frontières B: C. Nyssen 3, P. Gouem 2, T. Sistermann 1.

CS Verviers B: P. Sy 3, K. Reale 2, I. Alzeno 1.

Welkenraedt B: N. Antoine 3, Jaspar 2, W. Musasi 1.

Capés du mardi

Battice B: N. Hougrand 3, N. Crahay 2, L. Wynants 1.

Bolland B: M. Eelen 3, To. Collin 2, S. Charlier 1.

Charneux: J. Simonis 3, T. Dewandre 2, S. Charbon 1.

Cornesse B: N’a pas joué.

FC Eupen B: A. Klinkenberg 3, S. Mertens 2, Y. Fabian 1.

Herve B: T. Bertrand 3, V. Moray 2, P. Bodson 1.

Hombourg B: J. Gerrekens 3, N. Hissel 2, C. Vanderheyden 1.

Lambermont B: Y. El Khadimi 3, A. Gouram 2, M. Nalbou 1.

Union Limbourg: M. Schyns 3, D. Wuillot 2, A. Monnard 1.

Olne B: M. Thiry 3, M. Sutera 2, M. Volders 1.

Soiron: C. Delville 3, A. Sintora 2, M. Echchekhar 1.

Soumagne B: M. Jemuovik 3, A. Ernst 2, A. Bensouna 1.

Stembert: B. Meniger 3, Jé. Chavée 2, J. Hendrick 1.

Trois-Frontières B: T.Sistemann 3, B. Hagelstein 2, A. Brandt 1.

CS Verviers B: P. Sy 3, Y. Abukar Musse 2, G. Alahmad 1.

Welkenraedt B: N’a pas joué.

Classement

35 points: A. Klinkenberg (FC Eupen B)

22 points: N. Crahay (Battice B)

17 points: R. Thonon (Olne B)

15 points: J. Leruth (Battice B), L. Bolmain (U. Limbourg), P. Bacary Sy (CS Verviers B)

14 points: J. Alonso (Soiron)

13 points: B. Detaille (Cornesse B), S. Onder (Soiron), A. Ernst (Soumagne B)

12 points: T. Dewandre (Charneux), L. Makaire (Soumagne B), A. Miraglia (Bolland B), A. Spirlet (Herve B)

Buteurs

19 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

13 buts: C. Delville (Soiron)

11 buts: L. Bolmain (U. Limbourg)

10 buts: J. Simonis (Charneux)

9 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B), C. Vronen (FC Eupen B), K. Ceylan (CS Verviers B)

8 buts: J. Gerrekens (Hombourg B)

7 buts: M. Mahamad (CS Verviers B)

Provinciale 4G

Capés du week-end

Amblève: J. Kohnenmergen, 3, D. Zeimers 2, W. Wiesemes 1.

Bellevaux: P. Blaise 3, M. Monville 2, J. Binot 1.

Bullange: Bye.

Chevron: D. Giuliana 3, A. Blanchy 2, J. Marnette 1.

Franchimont B: S. Dandrifosse 3, J. Andries 2, L. Wydooghe 1.

Heusy B: A. Fabry 3, S. Agus 2, B. Dethier 1.

Honsfeld B: T. Gladieux 3, N. Scheider 2, T. Lukas 1.

Jalhay B: B. Simar 3, D. Barrio 2, E. Mathieu 1.

Lontzen B: S. Henrard 3, E. Agastra 2, L. Schmets 1.

Malmundaria B: N. Dupont 3, E. Antoine 2, M. Dehez 1.

Oudler: A. Veerbaarschot 3, toute l’équipe.

Spa B: J. Gagban 3, K. Emonts-Botz 2, D. Grignard 1.

Stavelot B: M. Ziant 3, G. Ajman 2, S. Ziant 1.

Ster-Francorchamps B: B. Dothée 3, A. Schulz 2, A. Tournay 1.

Waimes-Faymonville B: F. Rings 3, F. Muller 2, A. Christian 1.

Capés du mardi

Amblève: S. Lambertz 3, D. Zeimers 2, M. Lemaire 1.

Bellevaux: M. Monville 3, T. Foguenne 2, N. Dalkenne 1.

Bullange: M. Corbusier 3, N. Mollers 2, C. Breuer 1.

Chevron: Ne jouait pas.

Franchimont B: L. Wydooghe 3, P. Emonts 2, B. Kivanda 1.

Heusy B: Ne jouait pas.

Honsfeld B: Ne jouait pas.

Jalhay B: N. Salée 3, I. Rubach 2, D. Kaiser 1.

Lontzen B: Ne jouait pas.

Malmundaria B: O. Kivrak 3, M. Dehez 2, S. Balija 1.

Oudler: Ne jouait pas.

Spa B: J. Gangban 3, P. Masson 2, J. Dalkenne 1.

Stavelot B: Ne jouait pas.

Ster-Francorchamps B: T. Trillet 3, A. Schulz 2, A. Di Falco 1.

Waimes-Faymonville B: Ne jouait pas.

Classement

18 points: S. Ziant (Stavelot B).

17 points: A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

16 points: M. Monville (Bellevaux), P. Emonts (Franchimont B), A. Fabry (Heusy B).

15 points: M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

14 points: L. Wydooghe (Franchimont B).

12 points: D. Heinen (Amblève B), A. Grandjean (Bellevaux).

11 points: E. Antoine (Malmundaria B).

Buteurs

16 buts: M. Monville (Bellevaux).

14 buts: G. Ajman (Stavelot B).

10 buts: R. Lentz (Bullange), J. Marnette (Chevron).

8 buts: P. Sternon (Chevron), H. Perez (Franchimont B), O. Kivrak (Malmundaria B), M. Sarlette (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

7 buts: D. Zeimers (Amblève B), R. Christoph (Honsfeld B), J. Heindrichs (Spa B), R. Wislet (Stavelot B), A. David (Ster-Francorchamps B).

6 buts: P. Blaise (Bellevaux), A. Krupic (Bullange), G. Thomas (Heusy B), F. Rings (Waimes-Faymonville B).