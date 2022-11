"Nous avons discuté avec Christophe dès mercredi et il nous a répété qu’il pensait que c’était le bon moment pour tenter quelque chose, explique Jean-Michel Toudy, le président baelenois. Nous nous quittons vraiment sans aucune animosité."

Il fallait trouver un remplaçant et c’est déjà chose faite puisque le nom du nouveau coach a été révélé au groupe ce jeudi avant l’entraînement. "C’est Geoffrey Foguenne qui reprendra l’équipe en main. Il connaît la maison et la politique du club, c’est le candidat idéal pour réagir rapidement. Il était à la tête de l’équipe lorsque nous sommes sortis de P4 avec beaucoup de jeunes du club."

Le nouveau coach prendra officiellement ses fonctions dimanche soir après le match à Jalhay et donnera son premier entraînement mardi prochain. En attendant, c’est le T2 Greg Wagener qui prendra place sur le banc, il sera secondé par Jean-Bernard Ramakers, l’entraîneur des gardiens.

"Le foot me manquait, je n’étais plus entraîneur depuis pratiquement deux ans, déclare Geoffrey Foguenne, le nouveau mentor baelenois. C’est un club que je connais bien, pas loin de chez moi et c’est un beau challenge à relever. Je n’oublie pas que c’est Baelen qui m’a donné ma chance comme coach et je pense que le club mérite de rester en P3."

L’ancien T1 de Trois-Frontières, Welkenraedt et Goé, avait débuté avec les scolaires baelenois avant de reprendre l’équipe fanion et de la mener en 3e provinciale. "Si je ne croyais pas que l’équipe pouvait se maintenir, je n’aurais pas accepté le défi. Je crois en ce groupe dans lequel il y a de la qualité."