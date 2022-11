Fou de football, l’homme, né à Dalhem, fut arbitre international jusqu’en 1981. Il siffla notamment le match de quart de finale entre l’Argentine et l’Autriche lors du Mondial 1978.

" Dans ma “première” vie, j’ai travaillé à la FN tout en étant arbitre international. J’ai sifflé à la Coupe du monde en 1978 et arbitré pas moins de 101 matches internationaux. Par la suite, je me suis installé comme indépendant en peinture industrielle et décoration ", nous expliquait-il en 2019.

Plus tard, Francis Rion, grand fan du Standard de Liège, participa à la création du club de supporters Lès Djoyeûs Dragons d’Mâm’dî. "C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre Président Fondateur et Président d’Honneur Francis Rion. Ancien arbitre international, ancien Président de La Famille des Rouches et grand supporter du Standard de Liège, Francis a permis la création de notre fan club à Malmedy en 1994. C’est un grand Homme qui vient de nous quitter mais il laisse derrière lui le meilleur des souvenirs aux supporters de notre région: Lès Djoyeûs Dragons d’Mâm’dî", commenta, jeudi, l’association.

Assurément, la rencontre à Eupen, samedi, aura une saveur particulière pour le club malmédien.