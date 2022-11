Stavelot A accroche le leader en première provinciale

La série B est celle des clubs régionaux qui jouent tranquille. Francorchamps fait nul à l’Astrid D malgré un Arnaud Lambert qui claque quatre victoires. Sébastien Daumen fait trois, Christian Brixhe remporte un match. Malheureusement Thomas Sougné fait bulle. Stavelot fait nul également et paie l’absence d’un quatrième joueur digne de cette division. L’exploit était possible contre le leader Ans B. David Havet et Maxime Lacaille prennent trois matchs, Nicolas Hazard fait deux. Enfin, Aubel A s’incline contre le leader St-Georges B.

Du côté de la deuxième provinciale, épinglons quelques résultats probants. En série A, Welkenraedt B s’impose 10 à 6 au détrimens de Vervia B avec Richard Van de Ghinste pour tirer l’équipe. Francorchamps B, en série B, profite d’un Olivier Brixhe intraitable pour s’offrir la victoire sur le score de 11 à 5 sur Orp A. Dans la série C, Minerois E décroche une victoire importante sur Eupen A. Clara Ceulemans et Mathias Royen ont été impeccables du côté minier. Enfin en série D, Minerois C mène d’un point devant Malmedy A. Les joueurs de Froidthier Hardy, Cecius, Tombeux et Finocchio gagnent 13 à 3 contre Elsenborn B. Les joueurs malmédiens font aussi bien contre Chiroux B. Emmenés par un imbattable Sébastien Blaise, Jérôme Fassin, Jean-Louis Canada et Arnaud Berthet n’ont eu qu’à finir le travail.