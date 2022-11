Spa lâche la première place du classement au profit d’Ans après sa défaite contre le Pingouin Stembert en P2C. Derrière l’unique leader, c’est l’embouteillage puisque trois équipes suivent à deux points. On retrouve Ninane, Spa et son tombeur de samedi soir, le Pingouin.

Pourtant, le leader local, Jérémy Joseph, n’est pas accablé par la défaite. "On a profité d’un calendrier clément. On n’a pas la capacité de jouer le titre. On doit d’abord passer par une saison de progression." Joseph est d’autant plus bon joueur qu’il a réalisé l’interclubs parfait et reste invaincu. Évidemment, il affiche le meilleur classement individuel, B4, mais encore faut-il traduire cette supériorité à table. "Contre Kevin Marlet, on va à chaque fois à la belle ! Il a un jeu ultra agressif qui me donne du mal pour poser mon jeu. Quand je perds le premier set, je reste calme. Je sais que ça se joue sur le taux d’erreur de Kevin. Et justement, à la belle, il a commis trop de fautes."

Mais ce n’est pas tout, il y aura un autre gros match contre Cédric Estevez. "Parfois, ça se joue à rien. Je veux encore m’excuser du gros coin de table dont je bénéficie en fin de premier set." Quant à son coéquipier Luc Chateau, bien que blessé à la cheville, il l’emporte sur Martin Lefebvre et Quentin Cloes. Son anti n’est pas étranger à ces deux belles victoires. Mais c’est tout et c’est trop peu pour Spa puisque Nathan Magnée et Benoit Scholtes restent bredouilles.

Voilà donc le Pingouin qui profite de son homogénéité. Et sachant que cette forte équipe a fait match nul contre le leader ansois lors de la première journée, le match retour, dans la salle fétiche, vaudra le détour.