Buts: T. Leufgen (1-0, 1re), S. Balija (2-0e, 4e), T. Heindrichs (3-0, 7e), O. Kivrak (4-0 et 5-0, 22e et 27e), P. Steffens sur pen. (6-0, 46e), O. Kivrak (7-0 et 8-0, 47e et 52e), A. Antonello (9-0, 68e), T. Leugen (10-0, 88e).

Les gars de Servet Sumer se sont amusés face à une équipe de Jalhay B fort déforcée. "On a encore dû jouer avec cinq joueurs de la réserve, je ne sais pas vers où on va", regrette le coach des Jalhaytois, Serge Sories. Pour le T1 des Malmédiens, cette large victoire fera du bien au groupe. "Avec la victoire de dimanche contre Stavelot et ce large succès, on va pouvoir préparer tranquillement la venue de Chevron dimanche."

Ster-Francorchamps B 1 - Amblève B 1

Buts: T. Trillet (1-0, 30e), D. Zeimers (1-1, 75e).

Ster-Francorchamps B et Amblève B se sont quittés en amis dans un match équilibré. "On n’a pas joué, regrette l’entraîneur sterlain, Maxime Brant. J’ai vu des joueurs apathiques., pas d’intensité. Vraiment un très mauvais match. Nous n’avons rien à revendiquer." Son confrère Werner Zeimers, lui, était plutôt satisfait. "Ils avaient trois renforts de la P1 mais nous les avons bien contrés. On a trois occasions franches et première période et le score au final me semble logique."

Bullange 4 - Franchimont B 2

Buts: J. Andries (0-1, 17e), B. Roeder (1-1, 18e), N. Mollers (2-1, 35e), R. Lentz sur pen. (3-1, 38e), B. Kivanda (3-2, 41e), R. Lentz (4-2, 43e).

Entre Bullange et Franchimont B, c’était un duel entre l’expérience et la jeunesse. À ce jeu-là, c’est le métier qui a pris le dessus. "Je savais que c’était un match-piège contre une très belle équipe franchimontoise, souligne Raphaël Lognoul. On est dans une bonne spirale et j’ai le choix dans mon noyau. Que demander de plus ?" Pour le coach des Franchimontois, son équipe est en "plein apprentissage. Mais on est retombé dans nos travers du début de saison."

Spa B 3 - Bellevaux 3

Buts: P. Blaise (0-1, 10e), J. Heindrichs (1-1, 20e), R. Thunus (1-2, 40e), M. Monville (1-3, 60e), J. Heinrichs (2-3 et 3-3, 70e et 80e).

Bellevaux a mené 1-3 avant de se faire rejoindre au score. Éric Van Renterghem fustigeait "un arbitrage scandaleux. Il y a clairement eu de la triche d’un gars de chez eux. Pour le reste, je ne suis pas déçu de mes gars qui ont tout donné." Le coach des Spadois ne partageait pas l’avis de son confrère. "Il a sifflé un penalty de chaque côté. Et ce n’est pas lui qui a marqué les buts pour nous. On a montré une force de caractère pour revenir dans la partie."