Carte rouge à Olne B: Micheels (rouge directe).

Buts: Hagelsetein (1-0, 25e), Sistermann (2-0 puis 3-0, 35e et 56e), Greisbach (4-0, 67e), Sutera (4-1, 80e), Sistermann (5-1, 85e).

"Malgré la défaite, mes joueurs ont fait preuve de caractère. On n’a rien lâché, même en infériorité numérique", se réjouit l’Olnois Steven Singleton.

"Il y avait pas mal d’absents dans mon noyau et j’ai dû bricoler. On a fait une bonne rencontre", souligne Diamant Halili, le coach de Trois-Frontières B.

Stembert 2 – Soiron 3

Buts: Bonboire (0-1, 3e), C. Delville (0-2, 25e), N. Delville (0-3, 35e), Hendrick (1-3, 76e), Meniger (2-3, 81e).

"Le score aurait pu être de 0-6 à la mi-temps, mais on a galvaudé. On a beaucoup trop reculé en seconde période, on n’a plus joué", raconte Christophe Romain (T1 Soiron).

"On a loupé notre entame de match mais on a eu le mérite de se reprendre et de faire douter Soiron en seconde période. Je suis content de l’ambiance au sein de mon équipe", indique le Stembertois Marco Lekeu.

Battice B 1 – CS Verviers B 0

Carte rouge au CS Verviers B: Keto Zitalu (rouge directe).

But: Crahay (1-0, 68e).

"Nos adversaires auraient mérité mieux aujourd’hui. De notre côté, c’était mauvais, comme dimanche dernier", peste le Batticien Clément Weber.

"On a joué à 10 contre 11 durant 50 minutes mais on s’est créé des possibilités. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs", explique Stéphane Krings, le mentor verviétois.

Soumagne B 2 – Herve B 3

Buts: Onder (0-1, 22e), Bodson (0-2, 43e), Jemuovik (1-2, 67e), Elfilali (1-3, 68e), Bensouna (2-3, 93e).

"Le terrain de Soumagne était catastrophique, mais je tiens à souligner la prestation impeccable de l’arbitre du jour", souligne le Hervien Nicolas Wuidard.

"On a joué avec une équipe remodelée qui a montré beaucoup d’envie", lâche Serge Desmit, l’entraîneur de Soumagne B.

Charneux 3 – Union Limbourg 1

Buts: Bolmain sur pen. (0-1, 11e), J. Simonis (1-1, 20e), N. Simonis (2-1, 40e), Fors (3-1, 89e).

"Il était temps de réagir après deux défaites consécutives. Mon équipe était composée de deux U21 et même d’un U19, ils ont participé à cette belle victoire collective", se félicite le Charneutois Michel Lousberg.

"On ne parvient pas à gagner face à des équipes du top 5, donc on ne mérite pas d’y être", résume le tacticien dolhaintois Alex Sacré.

Bolland B 2 – Lambermont B 3

Buts: Bah (0-1, 13e), Eelen (1-1, 33e), El Khadimi (1-2, 42e), Luparello (2-2, 85e), El Harmouchi (2-3, 88e).

"L’arbitre nous fait perdre le match aujourd’hui, je suis dégoûté", peste Thomas Zegels (T1 Bolland B).

"Une superbe première mi-temps de notre part, on a fait bloc en seconde période", analyse le lambermontois Patrick Kosters.

FC Eupen B 4 – Hombourg B 2

Buts: Fabian (1-0, 11e), Müller (2-0, 33e), Mertens (3-0, 60e), Vronen (4-0, 63e), Gerrekens (4-1, 84e), Hissel (4-2, 87e).

"On avait bien préparé cette rencontre et on s’est donné à 100% durant les 90 minutes", confie Mirco Nyssen, le T2 eupenois.

"Les eupenois nous ont donné une leçon de réalisme. On a manqué de volonté en première période", dixit Fred Gutkin le coach de Hombourg B.