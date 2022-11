Équipe type: voici le 10e FC l’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

Elle est là, l’équipe-type après les journées de dimanche et mardi!

Derrière

Dans les buts, nous retrouvons Romain Cloes (Aubel B, P2B). Le dernier rempart des Aubelois à donner son corps pour la victoire obtenue chez le leader, Tilleur.

En défense, Kassima Mara (Dison, D2 ACFF) a inscrit l’unique but des siens face à l’Union SG B. À côté de lui, Gilles Bemelmans (Espoir Minerois, P2B) a ouvert le score et a été très solide dans la victoire mineroise contre l’Étoile Dalhem. À gauche, William Spits (Aubel, P1) qui a inscrit deux buts dans la victoire d’Aubel face à Wanze/Bas-Oha. À droite, Alexi Vandermeulen (Elsaute B, P3D). En véritable guerrier, il a prouvé face à Elsenborn (deux assists) qu’il n’était pas qu’un arracheur de ballon.

Milieu

Dans l’axe, Corentin Remacle (Aubel, P1). Au four et au moulin, le jeune médian a livré une prestation XXL. Il a même délivré trois assists sur phases arrêtées. Avec lui, Philippe Stassen (Hombourg B, P4F). Ce botteur de coup franc a délivré des caviars à ses coéquipiers et à inscrit un but lors de la victoire des siens face à Charneux. Sur le flanc gauche, Mehdi Zinoune (Honsfeld, P3D). Deux victoires en 48 heures pour le HSV avec trois buts de Zinoune dans un rôle très offensif. Sur l’autre flanc, Aristote Lufuankenda (La Calamine, D3 ACFF) qui a inscrit face à Herstal dimanche un but dont " lui seul a le secret" selon son coach Alexandre Digregorio.

Attaque

L’attaquant Thomas Bauwens (Hombourg, P1) a été prolifique dimanche et lundi avec un total de cinq buts inscrits (trois dans la victoire 7-2 contre Ougrée et deux dans la défaite 3-2 à Beaufays). À côté de lui, Orhan Kivrak (Malmedy B, P4G). Quatre buts pour le Malmédien dans la plantureuse victoire des jeunes Dragons contre Jalhay.

Sur le banc, mais…

Martin Finck (Aubel B, P2B), Abdou Akdim (Dison, D3 ACFF), Ishak Calisgan (Ster-Francorchamps P1), Mike Corman (Elsaute, P1), Youri Bonnechère (Raeren-Eynatten, D3 ACFF) auraient pu être dans l’équipe.

Le coach

David Malta (Aubel B, P2B) aura réussi dimanche à remporter le derby du Plateau face à Battice et à confirmer en se payant le scalp du leader Tilleur ce mardi.