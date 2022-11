Romuald Demelenne médaillé aux FIA Motorsport Games

La région du Castellet dans le Sud de la France accueillait les FIA Motorsport Games, en quelque sorte les mondiaux des sports automobiles. Nos "diables" comptaient bien y jouer les premiers rôles parmi les septante-deux pays représentés. Ils ont finalement pris la troisième place au classement inter-nations derrière l’Italie et la France, grâce à deux médailles d’or et une en argent récoltées en karting, mais aussi deux autres en bronze avec Dries Vanthoor en GT Sprint et surtout Romuald Demelenne en Cross Car Junior.