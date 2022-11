Première réussie pour Stefan Raway aux 24H 2CV

S’il faut peut-être apprendre à vivre avec son temps, force est de reconnaître que les "Deux poils" font toujours rêver.

Alors que certains anciens les ont délaissées ces petites bombinettes plus modernes, ce week-end encore, ils étaient plusieurs à découvrir le pilotage tout en finesse de la mythique petite Française. C’était notamment le cas de Stefan Raway qui avait rejoint pour son baptême de feu l’équipe d’André Blaise.

"C’est une grande première pour moi", souriait le quadragénaire malmédien. "Passionné par l’automobile, je n’avais participé jusqu’à présent qu’à des" tracks days "au volant de belles autos avant de me laisser prendre au jeu, séduit par l’esprit de la 2CV et ses budgets très raisonnables."

Beaupain sixième

Avec ses équipiers Michaël Devos et Daniel Peiffer, Stefan Raway a pu vivre son rêve jusqu’au bout, franchissant la ligne d’arrivée en quinzième position sur les cent équipages au départ, après avoir été retardé samedi soir par un bris de disque de frein. La meilleure performance régionale était toutefois à mettre à l’actif de Georges Beaupain qui se classait sixième.

On soulignera encore la treizième place finale doublée d’un Top 5 en Citroën C1 pour Frédéric Bertrand et Smaïl Haddouche associés à Pascal Gaban, suivis trois rangs plus loin par Grégoire Munster, alors que les Saint-Vithois Günter Lenges, Samuel Hilgers et Robin Dries terminaient dix-neuvièmes, juste devant Thierry Lefin, Raphaël Beaufort, Frédéric Lemmens et Arnaud Lavigne, tous en C1.

Mais l’histoire retiendra surtout que les huit premières places finales ont encore été monopolisées par des "Deuches".