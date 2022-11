Buts: Dovifat (1-0, 35e), Dakir (2-0, 37e), Azzouzi (2-1, 57e), Mohamud (2-2, 60e), Azzouzi (2-3, 90e+4)

Grosse seconde période pour Andrimont qui a remonté deux buts avant d’émerger dans les arrêts de jeu face à des Miniers très déçus. "C’est peut-être le match le plus frustrant de ma carrière", commente le coach thimistérien Francesco Dell’Aquila.

"On a livré l’une de nos meilleures prestations de la saison mais on offre trois cadeaux à notre adversaire. Et juste avant le 2-3, on manque une énorme occasion de faire 3-2."

Dans le camp d’en face, l’entraîneur andrimontois Manu Ruiz Marin résumait: "En seconde période, on a vraiment accéléré pour revenir et ça a fonctionné même s’il est vrai qu’ils ont une belle possibilité en fin de partie."

Ent. Pepine 1 – Croatia Wandre 2

Buts: Busarello (0-1, 25e), Tomasovic (0-2, 27e), Menten (1-2, 70e)

Il n’y aura pas de sixième victoire consécutive pour l’Entente Pepine qui a chuté face au leader. "C’est dommage car on a eu l’occasion d’ouvrir le score mais on ne concrétise pas", juge le mentor pepin Yves Voos. "Puis deux minutes d’absence nous coûtent deux buts coup sur coup. Le partage m’aurait semblé plus logique car on a vraiment les occasions pour égaliser en deuxième mi-temps."

Queue-du-Bois 1 – Bolland 3

Buts: Léonard (0-1, 2e ; 0-2, 11e), Bernabei (1-2, 61e), Nols (1-3, 90e)

Bolland s’est donné de l’air au classement en l’emportant sur le terrain de Queue-du-Bois.

"C’est amplement mérité même si on a un peu joué avec notre bonheur quand ils font 1-2 alors que le match aurait dû être plié bien avant cela", explique le T1 bollandois Antoine Wilkin qui a perdu son double buteur Thomas Léonard en cours de rencontre. "Probablement une déchirure des ischios", précise Antoine Wilkin.