Buts: Bielen (0-1, 12e), Hurdebise (0-2, 66e), Lausberg (0-3, 69e).

"C’était un naufrage collectif, un jour sans", glisse le T1 calaminois Mike Hendrick. "On n’a jamais eu cette révolte pour inverser la tendance."

"Le plan de jeu que nous avions mis en place a parfaitement fonctionné", se félicite le mentor franchimontois Olivier Laffineur. "Ils ont des gars rapides et on a évolué en bloc bas pour ressortir rapidement et efficacement."

Heusy 3 – Recht 1

Buts: Lolos (1-0, 15e), Bastin (1-1, 20e), Lolos (2-1, 68e), Ritrovato (3-1, 93e).

"La première mi-temps me laisse sur ma faim. On manquait de fraîcheur et d’agressivité. C’était mieux après la pause et on a pris le dessus durant les 25 dernières minutes", analyse le coach heusytois Jessy Dionisio.

"Nous aurions dû mener au score à la pause. Nous avons ensuite perdu notre jeu et usé uniquement de longs ballons", regrette le président rechtois Tobias Halmes.

Trois-Ponts 1 – Rocherath 1

Buts: Masset (1-0, 9e), Bongart (1-1, 89e).

"C’est une grosse déception car on avait le match en main", peste le technicien du FC3F Fabrice Burdziak. "En 2C, il ne faut pas toujours avoir le monopole du ballon pour gagner, mais ne rien lâcher jusqu’au bout, comme l’a fait Rocherath."

"À la pause, on pouvait être content avec le 1-0", reconnaît son homologue Stefan Bongart. "Après, c’était un peu mieux et on a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout."

EN BREF

Remodelage complet aux Hautes Fagnes

Le nouveau T1 des Hautes Fagnes Grégory Hendrick aura Julien Delhasse comme adjoint et Nathan Gonzalez comme entraîneur des gardiens. René Janski, son prédécesseur, a en effet décidé de se retirer.

Le président fagnard Christophe Thunus tient d’ailleurs à le remercier pour son travail. À noter que Jean-Marie Bodarwé quitte la gestion de l’équipe première et passe le relais à Olivier Pirotte.