Buts: Bemelmans (1-0, 32e), Frederico (2-0, 40e ; 3-0, 46e), Nezr (3-1, 65e), Kever (4-1, 70e), Smits (4-2, 82e).

Après une défaite (2-1) dimanche encaissée à Trooz, les Thimistériens se sont bien repris face à une belle équipe de l’Étoile Dalhem (7e au classement). "J’étais très fâché après la défaite à Trooz", lance d’emblée le coach minerois Gino Piol. Les joueurs de l’Espoir Minerois ont quelque peu rassuré leur mentor.

"Après un quart d’heure timoré, nous ouvrons le score et cela nous a clairement lancés dans la rencontre. 3-0 au repos, nous avons contrôlé et assuré notre victoire. Je suis vraiment content, car nous avions encore énormément de problème d’effectif. Ils m’ont montré du caractère ce mardi. Il va falloir maintenant être régulier et répéter ce genre de prestation."

Tilleur 1 – Aubel B 2

Buts: Falcione (1-0, 36e), Tricha (1-1, 60e), Nols (1-2, 78e).

Les Aubelois réalisent un magnifique six sur six en battant de surcroît le leader de la compétition. Une victoire entachée par la blessure du gardien des Siropiers Romain Cloes. "J’avoue que l’on a eu difficile de faire la fête. A la 92e, Romain a été percuté à la tête par le genou de l’attaquant de Tilleur. Il est parti au Mont Légia en ambulance. Je remercie d’ailleurs le kiné de Tilleur de s’être très bien occupé de Romain jusqu’à l’arrivée de l’ambulance", souligne le tacticien aubelois. En ce qui concerne le match, David Malta savourait quand même la victoire des siens. "On a fait un marquage individuel sur Falcione et sur Andich qui a payé. Je suis fier de mes joueurs et espère que ce n’est pas trop grave pour Romain Cloes."

EN BREF

Romain Cloes va bien

Lourdement touché lors d’un contact avec un joueur de Tilleur, le gardien de but aubelois Romain Cloes a été emmené en ambulance. Les nouvelles sont cependant rassurantes, puisque Romain ne souffre que d’une légère commotion.