Mené 3-0 à Sprimont B, Melen fait preuve « d’abnégation » pour l’emporter

Après le repos, Mascolo ramenait directement le score à 3-2. Lancé en profondeur, l’excellent Gonzalez rendait deux buts d’avance aux Carriers à la 49e. Melen n’abdiquait pas et El Boussetaoui rendait espoir aux Mauve à la 67e. Dans la foulée, Julien Doutreloup écopait de son second carton jaune et Sprimont se retrouvait à dix. Melen égalisait sur penalty par François Henke. Le but du KO pouvait tomber d’un côté comme de l’autre et c’est à nouveau Henke qui offrait les trois points à Melen dans les arrêts de jeu. Santo Ventura, le T1 mélinois, ne cachait pas sa joie. "Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur abnégation, leur détermination et leur courage pour relever la tête dans ce match. Ils ont prouvé qu’ils étaient présents mentalement." De son côté, Faustino Garcia était extrêmement déçu pour sa jeune équipe.

"Bravo à Melen qui a joué jusqu’au bout et n’a pas volé sa victoire. Je pense que Sprimont B paie son manque d’expérience aujourd’hui. À 3-0 puis 4-2, on a cru que le match était fini. C’est très dur à encaisser sur le moment mais nous allons relever la tête."

Sprimont B 4 – Melen 5

Arbitre: M. Baudon.

Carte rouge: Doutreloup (2j, 72e).

Cartes jaunes: Doutreloup, Spitaels, Carrea ; Nsimbalusinga, Demelenne, Mascolo.

Buts: Allarassem (1-0, 27e), Ipanga (2-0, 29e), Carrea (3-0, 31e), Keita (3-1, 44e), Mascolo (3-2, 46e), Gonzalez (4-2, 49e), El Boussetaoui (4-3, 67e), Henke (4-4, 74e et 4-5, 92e).

SPRIMONT B: Librici, Fassotte (83e Bibombe), Carrea, Pedrosimao, Rindone, Doutreloup, Ipanga, Cugnon, Allarassem (80e Ledda), Spitaels (68e Rasquin), Gonzalez

MELEN: Piron, Bougnet (El Boussetaoui 45e), Leroy, Nsimbalusinga (60e Habrand), Memeti, Dumoulin, Henke, Mascolo, Mottoulle (Edson 36e), Demelenne, Keita.