Malmundaria tient sa revanche sur le FC Eupen et reste ambitieux

La seconde période voit les visiteurs pousser pour égaliser sans pour autant vraiment inquiéter le gardien de but malmédien Germain Hagemann. Le dernier rempart des Dragons du s’interposer sur une tentative de Zidane Benlabhib (60). Les Germanophones laissent passer leur chance. Les hommes du coach malmédien Selatine Deniz se créent deux possibilités via Crosset et Nijhof qui trouve Pelzer sur leur chemin. À quatre petites minutes de la fin, Hugo Simon double la mise sur un autre excellent service de Mathonet qui conclut cette victoire malmédienne. "C’était important de gagner. Mes joueurs sont ambitieux et regardent vers le haut. Cependant, il faut assumer dans des matchs comme celui-ci. Eupen joue pas mal, mais on marque au meilleur des moments. On a géré la seconde période, même si on n’était pas à l’abri d’un but", avoue le coach des Dragons Selatine Deniz.

Malmundaria 2 – FC Eupen 0

Arbitre: M. Kizedioko.

Cartes jaunes: Nijhof, Cassoth, Vroomen, Dreessen.

Buts: Q. Jacob (1-0, 44e), Simon (2-0, 87e).

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, R. Jacob, Cassoth, Mathonet, Le Bohec, Denis, Q. Jacob (76e Dupont), Bucak (87e Vicqueray), Nijhof (83e Simon), Crosset (83e Geelen).

FC EUPEN: Pelzer, Vroomen (57e Neumann), Vanaschen, Dreessen, Pohlen (65e Weinberg), B. Laschet, C. Laschet, Colle, Schins, Fumagali (46e Nsumbu).