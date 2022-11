Hombourg baladé à Beaufays, « mais il ne faut pas tout voir en noir »

"Nous n’étions pas dans le match en première mi-temps et Beaufays nous a baladés", analyse le T1 hombourgeois Michel Schwonzen. "On est dans le dur depuis deux matches et je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi. Est-ce physique ou mental ? Je n’en sais rien mais il va falloir réagir. Notre deuxième mi-temps a quand même été meilleure et on n’a quasi plus rien laissé à l’adversaire."

De retour des vestiaires, Hombourg affiche en effet un tout autre visage. Beckers d’abord (48e), Potoms ensuite (53e) et Bauwens enfin (55e) portent le danger devant Macors. À la 70e, il faut cependant un tout grand Stassen pour empêcher Thibaut Turco de tuer tout suspense. Et quand Bauwens plante son second but personnel à dix minutes du terme (2-3), on se dit que le miracle hombourgeois n’est pas loin. Malheureusement, il n’en sera rien et Hombourg s’incline contre un concurrent direct. "Cette seconde période est quand même rassurante et il ne faut pas tout voir en noir", enchaîne le technicien de Hombourg. "Nous devons maintenant trouver où se situe notre problème et tenter de le résoudre. Il faut aussi retrouver cette gnac du début de saison."

Beaufays 3 – Hombourg 2

Arbitre: M. El Aayachi.

Cartes jaunes: Haleng, Manirakiza, Balthasart, T. Turco, Derkaoui ; Schnackers, Potoms, Beckers.

Buts: Manirakiza (1-0, 15e), F. Turco (2-0, 24e ; 3-0, 34e), Bauwens (3-1, 43e ; 3-2, 80e)

BEAUFAYS: Macors, Bosson, B. Fourny, Zehram, Daenen, Foguenne (75e Gobraiville), Manirakiza, S. Fourny (87e Makiona), Haleng (60e Balthasart), F. Turco (80e Derkaoui), T. Turco.

HOMBOURG: Stassen, Baltus, Schnackers, Degueldre, Bayard, Beckers (80e C. Schonbrodt), Potoms, Duthoo (46e Hick), A. Schonbrodt (46e Meunier), Schwontzen, Bauwens.