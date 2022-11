Hockey | Un sixième succès et une 2e place pour Verviers

Dès le premier quart-temps, le RHCV prend les commandes et c’est justement Léopold Langen, sur PC, qui ouvre le score. "On a inscrit un but dans chaque quart-temps", souligne-t-il. À 0-4, Verviers encaisse tout de même un but, mais sans conséquence. "L’accent avant été mis sur la défense car nous ne voulions pas encaisser (Ndlr: d’autant que Verviers avait concédé quatre buts contre Vivier d’Oie le week-end précédent). On a tenu la baraque tout le match, hormis une erreur à la fin qui nous a coûté un stroke", indique le joueur.

Grâce à ce succès, le sixième en neuf rencontres, Verviers se hisse à la deuxième place. "Ce n’est pas encore mathématique, mais on se rapproche de notre objectif de terminer dans le top 8. Le groupe est soudé, cela se voit sur le terrain et c’est de bon augure pour la suite."

Au niveau du calendrier, les Verviétois ont encore quatre rendez-vous en trois semaines avant la trêve, dont un déplacement à Tamise ce dimanche. "Ils sont troisièmes, ce sera un gros test pour nous", commente Léopold Langen. Ensuite, ils joueront Saint-Georges, Embourg et le Lara avant la trêve.

Ombrage 1 – Verviers 4

Buts RHCV: L. Langen sur PC (0-1) A. Maréchal (0-2) D. Jacques (0-3) A. Maréchal (0-4).