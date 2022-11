Dison renoue avec la victoire et se replace

Les Stadistes sont les premiers à mettre le nez à la fenêtre aux alentours du quart d’heure de jeu. Les tirs d’Abdou Akdim et de Julien Meunier ne sont pas cadrés. Celui de Julian Demarteau est sorti par Pirard. Dison insiste sur phase arrêtée et peu avant la demi-heure, Kissima Mara place victorieusement son front sur un corner de Demarteau. À la 35e, un centre-tir de Salah s’écrase sur le poteau de David Rico-Garcia. Un avertissement sans frais qui doit pousser les locaux à inscrire un deuxième but pour plier le match. Celui-ci n’arrivera jamais. "Un deuxième but nous aurait permis de nous libérer, reconnaîtra Christophe Kinet, le coach disonais. Inconsciemment, on a peut-être plus joué le 1-0 qu’autre chose, après avoir été rejoints contre Warnant et Verlaine en voulant mettre un deuxième. Puis il était clair qu’à un quart d’heure du terme, c’est préserver le résultat qui comptait avant tout."

Les Saint-Gillois – volontaires (même à dix en fin de match) – ont eu le mérite de pousser jusqu’au bout. Mais ils n’ont pas pu tromper la vigilance d’un Rico-Garcia attentif sur le coup-franc du Mo Salah saint-gillois à vingt minutes du terme. Les Disonais renouent donc avec le succès après un léger surplace (2 sur 12). "On voulait absolument les trois points et l’objectif est atteint", se réjouissait Christophe Kinet, qui devait se passer des services de Guillaume Legros (suspendu). "Après le match de Meux où on a dépensé beaucoup d’énergie, on a su rebondir pour rester invaincu à domicile. Notre préparateur physique sait y faire (sourire). On se replace dans le Top 5 (NDLR: Dison est 2e avec 20 points, avec un match de plus que ses concurrents). C’est très honorable pour un montant."

Dison 1 – Union St-Gilloise B 0

Arbitre: M. Ledda.

Carte rouge: Salah (83e, 2 cj).

But: Mara (1-0, 28e).

STADE DISONAIS: Rico-Garcia, Palm, Schillings, Mara, Manfredi, Meunier, Demarteau, Leers, Binot (80e Manchigov), Akdim, Godard (73e Castela).

UNION ST-GILLOISE B: Pirard, Chukwudi, Wunga, Akbib (61e Asaidi), Salah, Dony, Asoma, Bafdili, Mubilanzila (46e Asri), Berradi, Mendoza.