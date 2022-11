1. Réussite Il était sans doute plus que temps de mettre fin à l’hémorragie du côté du BC Verviers (R1). On pouvait pourtant craindre filer vers un sixième revers après une première moitié de match très faible offensivement face à Kain. Heureusement, les Buscicchio, Wilkin et autre Léonard ont fini par trouver la réussite qui manquait jusque-là pour inscrire 46 points lors des vingt dernières minutes. Sans doute la clé du match pour des Verviétois dont l’envie de bien faire n’était pas, une fois encore, à mettre en cause. De l’autre côté du terrain, le zone-press mis en place par le coach Désert semble aussi être une arme intéressante à l’avenir. Celui-ci a pu être (très) longtemps utilisé sans que Kain ne trouve la faille. De quoi gagner pas mal de ballons, reste à les utiliser sans trop en gaspiller...

2. À la hausse Plusieurs équipes dont on attendait mieux en ce début de saison sont occupées à retrouver une place plus en rapport avec leur potentiel. Avec comme point commun, un groupe à nouveau au complet au moment où les victoires s’enchaînent. C’est le cas d’ Aubel qui retrouve la colonne de gauche dans le championnat de R2 en même temps que la parité victoires/défaites avant un déplacement à l’Union Liège (dernier) qui doit pouvoir permettre de continuer sur la même dynamique. En P1, le Casino Spa aligne une quatrième victoire consécutive - dont une en Coupe - et montre qu’un podium est envisageable. En P2, c’est Theux qui est occupé à réaliser une remontada au général. Les hommes de Sébastien Hella - qui ont un match de plus - pointent à nouveau le bout du nez dans le wagon de tête.

3. À la baisse Arrivé en P1, Henri-Chapelle avait réalisé le sans-faute lors de ses quatre premières sorties mais vient d’enregistrer un second revers consécutif. Les Capellois, à l’arrêt durant deux semaines, doivent trouver leur second souffle !