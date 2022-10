Le gaucher, venu du PSG, n’expliquait pas l’entame de match catastrophique des siens.

"On a signé une première mi-temps difficile. On n’a pas d’excuse: on n’a pas du tout joué pendant 30 minutes et on a pris deux buts. Ça a compliqué le match, forcément mais heureusement on a su réagir" analysait-il. "Le 2-1 juste avant la mi-temps a fait du bien et nous a permis de mieux entamer la deuxième période."

Et d’évoquer le changement de la ligne arrière, passée de 3 à 4 pendant la première mi-temps. "On se sentait mieux à quatre, on avait plus d’espace devant, on est mieux serrés derrière et j’ai un joueur devant moi donc c’est plus facile pour jouer" expliquait celui qui est passé d’ailier à latéral gauche pendant le match. De l’autre côté, c’est un autre Parisien, Nathan Bitumazala, qui a entamé la partie flanc droit.

"Au fond, on ne fait pas un trop mauvais match. On était proches du match nul… Pendant la semaine, avec le nouveau coach, on a senti que l’intensité et le plaisir étaient supérieurs. On joue davantage les uns pour les autres" ponctuait le Français avant d’évoquer la venue du Standard au Kehrweg, samedi. "On doit bien préparer ce choc. Ce n’est pas facile, mais on ne doit pas baisser les bras sans quoi: ce sera la descente. Et personne ne veut descendre !"