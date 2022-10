Buts: Godart (0-1, 20e), Demal sur pen. (0-2, 70e).

"On a montré plus d’envie que nos adversaires aujourd’hui. Le score aurait pu être bien plus lourd", se réjouit Raph Van Acker, le coach de Cornesse B.

"Face à un tel manque d’envie, je me sens impuissant. Je donne énormément pour l’équipe, mais cela devient très compliqué", regrette Steven Singleton (T1 Olne B).

Soumagne B 1 – FC Eupen B 2

Buts: Michel (1-0, 20e), Calabrese (1-1, 40e), Ajdarpasic (2-1, 50e).

"Je retire beaucoup d’enseignements positifs de cette défaite. Mes gamins progressent, c’est très motivant", se réjouit le Soumagnard Serge Desmit.

"Le terrain de Soumagne n’était vraiment pas terrible, mais l’arbitre du jour a fait du bon boulot", confie l’Eupenois Andy Malmendier.

Battice B 3 – Bolland B 2

Buts: G. Fossion (1-0, 20e), A. Fossion (2-0, 23e), Pottier (2-1, 35e), Eelen (2-2, 40e), G. Fossion sur pen. (3-2, 50e).

Carte rouge à Battice B: Leruth (directe).

"Notre marche au péket de la veille a fait des dégâts, on a fait un très mauvais match. Il va vite falloir se reprendre", regrette le Batticien Clément Weber.

"C’était un bon derby et on a réussi à faire mal au 2e classé. Un match nul aurait été logique", pointe pour sa part le T1 bollandois Thomas Zegels.

Lambermont B 2 – Union Limbourg 5

Buts: Bolmain (0-1, 30e), El Harmouchi (1-1, 37e), Saei (1-2, 60e), Bolmain (1-3, 65e), Gouram (2-3, 75e), Dadjo (2-4, 80e), El Hajjaji (2-5, 85e).

"Cette victoire fait du bien, elle va nous donner de la confiance pour la suite, même si on ne joue pas bien en ce moment", relate le mentor dolhaintois Alex Sacré.

"On a joué face à une équipe bien en place défensivement, et c’était tout le contraire de notre côté", regrette Patrick Kosters, le coach de Lambermont B.

Soiron 5 – Welkenraedt B 3

Buts: Petit (0-1, 12e), Pinckaers (0-2, 20e), C. Delville (1-2, 25e), Onder (2-2, 30e), C. Delville (3-2, 35e), N. Delville (4-2, 65e), J. Colling (4-3, 70e), Onder (5-3, 85e).

"Une prestation moyenne de mes joueurs, mais on a réussi à éviter le piège welkenraedtois", raconte le tacticien de Soiron Christophe Romain.

"Sur le magnifique terrain de Soiron, ma nouvelle équipe a montré beaucoup d’envie et j’en suis très satisfait. C’est de bon augure pour la suite", confie Geoffrey Marette, le nouvel entraîneur de Welkenraedt B.

Stembert 2 – CS Verviers B 2

Buts: Wouters (1-0, 43e), Mahamad (1-1, 55e), Luqman (1-2, 65e), Khalil (2-2, 79e).

"On a tenu bon face à l’excellente jeunesse verviétoise. Bravo aux deux équipes", dixit le Stembertois Marc Lekeu.

"On galvaude un nombre incalculable d’occasions et on encaisse toujours aussi facilement", peste Stéphane Krings, le T1 du CS Verviers B.

Herve B 1 – Trois-Frontières B 1

Buts: P. Gouem (1-0,55e), Servais (1-1, 80e).

"Les Frontaliers ont joué à huit derrière durant toute la partie. Ils étaient venus pour prendre un point et ils ont réussi leur coup", résume le coach hervien Nicolas Wuidard.

"Je suis fier de mon équipe, on a retrouvé le bel esprit d’équipe qu’on avait perdu ces dernières semaines", lâchait Diamant Halili, l’entraîneur frontalier.