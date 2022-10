Buts: Jacquemin (1-0, 64e), Saive sur pen. (2-0, 69e), Lecloux (3-0, 75e)

Et de cinq victoires consécutives pour l’Entente Pepine qui poursuit sa belle série et reste bien calée dans le sillage des trois favoris. "Nous sommes tombés sur un adversaire courageux qui a retardé l’échéance mais bon, notre succès ne se discute pas" commente Yves Voos, le mentor d’une Entente Pepine en pleine forme qui recevra le leader wandruzien ce mardi. Potentielle surprise en vue ?

Croatia Wandre 2 - Espoir Minerois B B 0

Buts: Brncic (1-0, 19e), Qelia (2-0, 82e)

Face au premier du classement, l’Espoir Minerois B n’a pas démérité. "C’est indéniablement l’une des plus belles équipes qu’on ait rencontré si pas la plus belle" explique le technicien minier Francesco Dell’Aquila. "Et pourtant, j’aurais aimé voir ce match si on avait pu tenir le 0-0 jusqu’à la pause. On encaisse un but un peu malchanceux et jusque-là, ils n’en menaient pas très large. Ils ne creusent d’ailleurs l’écart que très tard dans le match. On les a fait douter jusqu’au bout et on peut vraiment être fiers de notre prestation." Mardi, ce sera un nouveau gros morceau sur la route de La Minerie B puisqu’elle recevra Andrimont.

Bolland 1 – Aywaille B 1

Buts: Baiwir (0-1, 15e), Decoeur (1-1, 90e)

Rapidement mené, Bolland a trouvé les ressources pour égaliser en toute fin de partie. "Chaque équipe a eu sa mi-temps et le score est logique" juge le T1 bollandois Antoine Wilkin dont les troupes affronteront mardi Queue-du-Bois lors d’un match très important dans la lutte pour le maintien.

Andrimont 5 - Bressoux 0 (forfait)

Victoire par forfait pour Andrimont qui consolide donc sa deuxième place. Du côté de Bressoux, il se murmure que de grosses tensions sont apparues dans le groupe suite à un match amical disputé mardi face à Elsaute B. De quoi augurer une suite de saison compliquée pour les Liégeois ? Affaire à suivre…