Buts: Dufour (1-0, 7e), Kalac (1-1, 84e), Theysgens (2-1, 89e)

"C’est une belle victoire dans le résultat et dans la manière", se félicite le technicien franchimontois Olivier Laffineur. "On profite de l’instant mais il faut rester réaliste, on n’a que 16 points."

"Nous n’avons joué qu’un quart d’heure sur ce match", regrette le coach visiteur Julien Godard. "Notre 1re mi-temps a même été très mauvaise. Nous étions mous et il n’y avait pas d’impact. Une remise en question s’impose."

Trois-Ponts 3 – Trois-Frontières 5

Buts: Renardy sur pen (0-1, 10e), Salimou (0-2, 27e), Larue (0-3, 59e), Cordonnier (1-3, 65e), Salimou (1-4, 68e), T. Georis (2-4, 70e), Renardy sur pen (2-5, 77e), Lebrun (3-5, 90e)

Carte rouge à Trois-Ponts: Albert (76e, directe)

"Je suis dégoûté de ses arbitres qui pénalisent les petits clubs", peste le tacticien tripontain Greg Rondeux. "Tu travailles toute la semaine et ils viennent tout foutre en l’air. Maintenant, on a aussi commis trop d’erreurs."

"Il faut retenir la bonne réaction du groupe et les trois points. C’est juste un peu dommage d’avoir bâcler la copie", déclare son homologue Fabrice Burdziak.

Recht 1 – Amblève 1

Buts: Collignon (1-0, 26e), Jouck (1-1, 89e)

Dans un derby de qualité et très disputé, chacun a eu sa mi-temps.

"C’est pour des matches pareils qu’on entraîne", lâche le T1 rechtois Jérôme Stark. "On doit plier cette rencontre avant la pause. Je suis très déçu et je prends ce nul comme une défaite."

"Après une première mi-temps où Recht nous a mis en difficulté, nous avons pris le match à notre compte. L’arbitrage de M. Fickers a été très bon", souligne le mentor amelois Robin Demarteau.

RCS Verviers 2 – La Calamine B 1

Buts: Ben Sellam (1-0, 25e), Aslan (1-1, 31e), Mejdoubi (2-1, 58e)

"Plus que la victoire, c’est la manière et l’état d’esprit qui sont très positifs", se réjouit le technicien verviétois Gabriel De Luca. "On a maîtrisé ce match contre une très belle équipe calaminoise qui joue au foot."

"Le pressing de Verviers nous a posé des problèmes", reconnaît son homologue Mike Hendrick. "On a tout essayé et je suis un peu déçu pour les gars qui auraient mérité le nul."

Weywertz 0 – Welkenraedt 0

"On n’était pas venu à Weywertz pour jouer toutes voiles dehors. L’objectif était de les attendre pour repartir en contre. Si on a été bon en B-, on a manqué de justesse offensivement", analyse l’entraîneur de Welkenraedt Greg Degotte.

"On a essayé, on a essayé, on a essayé mais on n’a pas réussi à marquer", regrette le mentor de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Le réalisme dans le camp averse nous a fait défaut."

Rocherath 1 – Hautes Fagnes 1

Buts: Mollers (0-1, 1re), Bongard (1-1, 30e)

Carte rouge à Rocherath: Dell (70e, 2j)

Carte rouge auxH Fagnes: Flagothier (88e, directe)

"On encaisse après 30 secondes et j’ai l’impression que certains joueurs n’étaient pas encore sur le terrain", note le mentor de Rocherath Stefan Bongard. "C’était un match difficile face à un adversaire qui jouait bas."

"On a joué en équipe et tout le monde s’est battu l’un pour l’autre. Je suis content de ce point mais aussi de la mentalité. On revoit des sourires sur le visage des joueurs et c’est agréable à voir", dixit son vis-à-vis Grégory Hendrick.

Waimes Faymonville 2 – Sart 2

Buts: Gillet (0-1, 9e), Depresseux (0-2, 38e), Demirkazan sur pen (1-2, 70e), Nagui (2-2, 81e)

Carte rouge à Waimes F.: Maréchal (71e, 2j)

"Après avoir été malmené par une très belle équipe de Sart, on est entré dans la partie après 20 minutes. Je tiens à féliciter les joueurs pour leur réaction et leur caractère ", glisse l’entraîneur waimerais Jean-Claude Sonnet.

"On ne doit jamais perdre ce match. On les a relancés bêtement avec ce penalty. On s’est alors jeté dans la gueule du loup et ils nous ont punis ", avance le tacticien sartois Rudy Siebenbour.

Emmels 1 – Heusy 3

Buts: Gollac (1-0, 33e), Lolos (1-1, 48e), Ahrika (1-2, 50e), R. Lejeune (1-3, 80e)

Carte rouge à Emmels: D. Van Acker (70e, 2j)

"Nous menions logiquement à la pause puis Heusy a planté deux buts coup sur coup. À partir de là, l’arbitre a tout sifflé contre nous. Il exclut sévèrement mon joueur puis ne siffle pas deux penalties flagrants", peste le coach d’Emmels Ben Lousberg. "On a vécu un match difficile contre un adversaire qui a un jeu direct. À la pause, on a resserré la vis, fait rentrer notre banc puis pris l’adversaire à la gorge", commente le T1 heusytois Jessy Dionisio.