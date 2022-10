Buts: Palleschi (1-0, 22e), Tamma (1-1, 24e), Lauwers (2-1, 49e).

"Nous réalisons une bonne entame de match. On encaisse sur une erreur défensive, mais on égalise très vite. Le début de la seconde période est catastrophique et on encaisse le deuxième but. Après cela, on était amorphe. Nous avons manqué de personnalité, de révolte", peste le T1 minerois Gino Piol.

MCS Liège 4 – Rechain 1

Buts: Crits sur pen (0-1, 13e), Keita (1-1, 15e), Faye (2-1, 25e), Alessi sur pen (3-1, 40e), La Rocca (4-1, 65e).

Carte rouge à Rechain: Crits (77e directe).

"Dans un match engagé sur un petit terrain, nous sommes tombés dans le piège de la MCS. Le score est un peu forcé, mais leur victoire n’est pas volée. Match à oublier rapidement", explique le coach rechaintois Marc Ansion.

Olne 0 – Ét. Dalhem 4

Buts: Conraads (0-1, 6e ; sur pen 0-2, 25e), Smits (0-4, 38e ; 0-4, 90e).

"C’était un jour sans, et contre une équipe face à laquelle il faut être au top, cela ne pardonne pas", soupire le mentor olnois Boris Lambert.

Herve 2 – Blegny 3

Buts: Hamdi (1-0, 23e), Brasseur (1-1, 37e), Morrier (2-1, 70e), Thielen (2-2, 80e ; 2-3, 87e).

Carte rouge à Herve: Smets (79e 2 c. j.).

"On a le match en main et on mène jusqu’à la carte rouge. Après cela, c’est la catastrophe. Les matchs se suivent et se ressemblent", râle le tacticien hervien Ben Joly.

Warsage 1 – JS Liégeoise 1

Buts: Galère (1-0, 27e), Sylejmani (1-1, 78e).

"Notre gardien n’a pas eu grand-chose à faire, mais le leur non plus. On a joué sur un faux rythme et je n’ai pas reconnu mon équipe de la semaine dernière qui a réalisé un match presque parfait chez le leader", analyse le chef de meute wasagien Vivien Forthomme.