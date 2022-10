Évolution du score: 10e: 20-18, 20e: 37-38 (17-20), 30e: 52-54 (15-16), 40e: 75-67 (23-13).

RBC PEPINSTER B: Lejeune 21, Wergifosse 12, Hardy 9, Jennès 25, Goemans 9, Pirenne 0, Francot 0.

Avec les absences de Goffart et Lecomte en plus des blessés, les Pepins ont démarré le match à sept. "On savait que ça allait être compliqué contre une équipe qui aime courir…", s’inquiétait le coach, Christophe Francot qui voyait de surcroît son frère (Sébastien) se faire exclure (une antisportive + 1 technique) avant la mi-temps. "On a dû compter sur un Jennès bouillantissime qui enchaînait 18 points d’affilée et sur une excellente défense dans le dernier quart pour se sortir de ce piège."

RABC Ensival B 42 – BC Cointe B 61

Évolution du score: 10e: 13-22, 20e: 18-40 (5-18), 30e: 30-55, (12-15), 40e: 42-61 (12-6).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 0, Louis 14, Remacle 0, Delporte 5, Desonay 0, Mourant 15, Detry 3, Delsemme 4, Erkenne 0, Dessart 1, Valenduc 0, Dohogne 0.

"Off-day complet pour nous ce dimanche", reconnaît Jérémy Delsemme, le coach d’Ensival qui démarrait pourtant pas mal sur le plan offensif avec 13 points inscrits en quatre minutes. "Mais on n’est pas juste dans les principes défensifs. Ensuite, c’est le néant offensif. On cale pendant dix minutes sans alimenter le marquoir. Tout en continuant notre mauvaise application défensive. L’écart se creuse et on limite juste un peu la casse en seconde période."

RBC Alleur C 63 – Theux BC 81

Évolution du score: 10e: 10-17, 20e: 31-44 (21-27), 30e: 46-64 (15-20), 40e: 63-81 (17-17).

THEUX BC: Liégeois 7, Rondoz 8, Caro 15, Cawez 9, Barbay 10, Caubergh 12, Bousmanne 6, Pieffer 12, Klassen 2.

Massin blessé et les trois jeunes indisponibles, Theux n’a pas tremblé à Alleur C et fait le break avec cet adversaire au général.

"Très bonne implication et concentration dès le départ", se réjouit Sébastien Hella, le coach theutois. "On prend ce match en main, on s’appuie sur une grosse défense et on trouve des solutions sur la zone adverse. Chaque joueur a apporté quelque chose, c’est une belle victoire collective. On est sur le bon chemin, à nous de continuer à rattraper notre retard au général."

BC Verviers B 74 – RBC Stavelot 62

Évolution du score: 10e: 24-13, 20e: 39-33 (15-20), 30e: 59-48 (20-15), 40e: 74-62 (15-14).

BC VERVIERS B: Reynders 0, Lierneux 4, Grégoire 4, Fassote 13, Pitz 6, Domken 12, Désert 10, Lerho 6, Mahiat 2, Demez 13, Buscicchio 4, Steeman 0.

"Nous retiendrons la victoire, pour la manière, il faudra y travailler", résume Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers B qui va chercher une cinquième victoire qui lui permet de rester dans le wagon de tête. "Stavelot nous a parfaitement endormis, heureusement quelques minutes de réveil nous ont permis de gagner. Je ne crois pas que le changement d’heure puisse être une excuse !"

RBC Aubel B 47 – Harimalia BC 67

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 8, Correa 0, Horevoets 2, Grégoire 8, Blaise 8, Lejeune 5, Dejardin 7, Loop 4, Vauchel 5, Leduc 0.

"Pris à la gorge dès l’entame par une équipe plus physique et déterminée que nous, on a couru après le score sans inquiéter Harimalia", commente le coach Gauthier Liégeois qui déplorait une réussite très moyenne dans ses rangs.