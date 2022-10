Goé corrigé à domicile par Butgenbach : huit, ça suffit ! (photos)

"On a très bien joué pendant 25 minutes avant de connaître un creux car nous portions trop le cuir et nous abusions des longs ballons, analysait Ludek Mach, le nouveau T1 de Butgenbach. Nous avons cependant très bien terminé la mi-temps en plantant le 0-3. On voulait reprendre en force et on l’a fait avec deux nouveaux buts assez rapidement puis j’ai pu effectuer trois changements en pensant à notre prochain match dans moins de 48 heures. On s’est un peu relâché et il a fallu trouver de nouveaux repères, Goétois en a profité."

Menés 0-5, les Goétois ont le bon goût de ne pas baisser les bras. En 10 minutes, le score passe à 3-5 grâce à deux buts de Quodbach et une très jolie frappe signée Blanchy. Butgenbach n’a pas le temps de réellement douter, Servaty, Kessler puis Nito alourdissent encore la marque.

"À 3-5, nous avons bien réagi et repris ce match en main, notait Ludek Mach. En tant qu’entraîneur, j’aurais préféré l’emporter 0-4 mais marquer 8 buts c’est très bon pour la confiance de mes joueurs offensifs."

Du côté de Goé, c’était évidemment la soupe à la grimace après cette défaite sur un score fleuve.

"Nous n’étions tout simplement pas présents, pestait Ludo Lambert, le coach goétois. On ramasse 8 buts dont 7 sur des erreurs incroyables. Leurs attaquants se sont promenés, j’avais pourtant demandé qu’on les tienne des très près. Pour ne rien arranger, on prend un but juste avant la pause et à la reprise. On a montré un peu de fierté et d’orgueil en revenant à 3-5 mais il faut commencer un match dès la 1re minute. Il faut relever la tête, nous avons l’occasion de nous reprendre dès ce mardi à Cornesse. Je préfère en prendre 8 contre une équipe de Butgenbach, très solide à tous les niveaux, que de perdre 8 fois 0-1."

Goé 3 – Butgenbach 8

Arbitre: M. Rekko.

Cartes jaunes: Sandmeier ; Aithmid, Haas.

Buts: Tixhon (0-1, 8e), Nito (0-2, 10e), Urbain (0-3, 45e+2), Aithmid (0-4, 47e), Nito (0-5, 55e), Quodbach (1-5, 57e), Blanchy (2-5, 58e), Quodbach (3-5, 67e), Servaty (3-6, 71e), Kessler (3-7, 74e), Nito (3-8, 87e).

GOÉ: Witwrouw, Sandmeier, J. Lepaon, Quodbach, K. Lepaon (55e Alario), Heggen, Simon (71e Baltus), Bodson, T. Lepaon, Rox (46e Blanchy), Fierens.

BUTGENBACH: Schumacher, T. Jost, Y. Jost, Kohnen (55e Richter), Tixhon, Nito, Aithmid, Lukebadio (49e Legast), Kessler, Urbain (52e Servaty), Haas.