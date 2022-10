Après 40 secondes de jeu seulement, le hombourgeois Alexandre Heudt, bien servi par Denoël au petit rectangle, glisse déjà le ballon dans les filets du gardien visiteur et permet à son équipe de mener au score.

Supérieurs dans le jeu, les locaux se procurent un coup franc excentré peu avant la 20e. Celui-ci, botté par Philippe Stassen, traverse le grand rectangle sans être dévié et surprend le portier De Hey, c’est 2-0.

Juste avant la pause, Bertrand Hick marque et enfonce encore un peu plus le clou, les charneutois sont dépassés et le score de 3-0 à la pause est logique.

"Hombourg était nettement plus fort aujourd’hui", réagit le T1 visiteur Michel Lousberg. "On est très mal entré dans la rencontre, et j’aurais voulu plus de présence dans les duels dès le départ. La défaite sera lourde à digérer, mais je retiens tout de même une belle réaction d’orgueil en début seconde période."

En effet, les visiteurs reviennent avec de meilleures intentions au retour des vestiaires, mais encaissent un nouveau but, via Gaëtan Doelen, peu après l’heure de jeu.

À la 66e, le capitaine de Charneux Sylvain Charbon donne le tournis à la défense locale et permet à ses couleurs de sauver l’honneur.

Les réservistes Pierre Renkens et Gilles Reinertz prendront part à la fête des Orange et Bleu en fin de rencontre et ajouteront leurs noms à la liste des buteurs. Jeu, set et match pour Hombourg B, 6-1 score final.

"On a signé une belle victoire collective aujourd’hui", se félicite le mentor Fred Gutkin.

« Les consignes à la lettre »

"Mes gars ont suivi les consignes d’avant-match à la lettre et Sylvain Charbon, le principal atout adverse, a parfaitement été cadenassé. Neuf de mes joueurs étaient absents pour ce duel, mais j’ai la chance de disposer d’un très large noyau de qualité. Même si cette victoire est impressionnante dans les chiffres, ne nous emballons pas, notre ambition reste de faire partie du top 5 en fin de saison, ce qui nous permettrait de disputer le tour final", conclut le coach.

Mardi prochain, Hombourg B se déplacera chez le leader Eupenois, tandis que Charneux tentera de relever la tête à domicile, face à l’Union Limbourg.

Hombourg B 6 – Charneux 1

Arbitre: M. Lejeune.

Cartes jaunes: Beuken, Scheffer.

Buts: Heudt (1-0, 1re), Stassen (2-0, 19e), Hick (3-0, 42e), Doelen (4-0, 62e), S. Charbon (4-1, 66e), Renkens (5-1, 74e), Reinertz (6-1, 75e).

HOMBOURG B: Renkens, Gerrekens (75e Reinertz), Dorthu, Corman, Denoël (28e Beuken), Doelen, Heudt, Hick (68e Habets), Stassen, Schmitz, Dobbelstein (65e Renkens).

CHARNEUX: De Hey, Scheffer, Lucassen, Hossay, Marchese, Colyn, Charbon, Ernst (62e Baguette), Simonis, Peerboom, Dewandre.