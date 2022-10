"Une victoire importante" pour Aubel B dans le derby contre Battice (photos)

Sur cet arrêt, Ilinga Penga récupère, mais place le cuir au-dessus des buts. À la 25, Penga (isolé au second poteau) rate l’immanquable en ne cadrant pas son essai. Les visités remettent le pied sur le ballon et s’offrent une belle occasion via un beau coup franc de Nathan Baumans que Dorian Delcour repousse dans les pieds d’Alexandre Di Faria, qui trouve une nouvelle fois Delcour. La mi-temps s’approchait lorsque l’expérimenté Domenico Esposito accroche grossièrement dans le rectangle l’Aubelois Alexandre Di Faria. Pierre Xhonneux se charge avec sans froid de convertir ce penalty et donner l’avance aux Verts. "On offre littéralement deux buts sur deux erreurs individuelles. Dès que l’on passe au travers, cela se paie cash", râle le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

Les hommes du Fort commencent la seconde période avec l’idée de renverser la vapeur. Cette pression amène un lob d’Eladio Ramirez qui passe de peu à côté (51). À la 68, les visiteurs arrachent l’égalisation sur un beau corner de Benjamin Marechal qui atterri sur le crâne de Jacques Ciammaglichella. Sa tête croisée trompe le dernier rempart aubelois (1-1). Deux minutes plus tard, la trajectoire d’un corner est mal évaluée par Dorian Delcour qui passe en dessous. Le capitaine des Siropiers a suivi et offre la victoire aux siens. "Avec une équipe bricolée, mes joueurs ont répondu présents. C’est une victoire importante dans un derby", se réjouit le coach aubelois David Malta.

En face, c’est la déception dans le chef de Benjamin Marechal. "C’est le foot. Je pense que de la 46e à la 89e, il n’y a que Battice sur le terrain. Ils ne sortent qu’une seule fois dans le second acte et ils nous punissent sur une nouvelle erreur. Il va falloir continuer à taper sur le clou. Cela devient urgent."

À noter qu’Aubel B se rend chez le leader Tilleur ce mardi à 14h30.

Aubel B 2 – Battice 1

Arbitre: M. Coenen.

Cartes jaunes: Smits, Tricha, Xhonneux ; Winandts, Ciammaglichella, Botero, Mosca, Lusinga.

Buts: Xhonneux sur pen (1-0, 44e), Ciammaglichella (1-1, 64e), Nols (2-1, 70e).

AUBEL B: Smits, P. Pesser, Roex, Spits, Baumans, Dumont, Xhonneux, Nols, Droeven (60e Best), Di Faria (80e A. Pesser), Tricha (75e Baltus).

BATTICE: Delcour, Parmentier, Winandts, Ciammaglichella, Botero, Ramirez (68e Hougrand), Esposito (75e Lusinga), Marechal (70e Mosca), Farssi, Janssen, Penga (75e Smets).