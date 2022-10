Après cette illumination, Huy se contente de défendre et joue le contre à fond. De l’autre côté, Raeren pousse sans pour autant se montrer dangereux. Le temps file et l’arbitre siffle la fin d’une première période où, hormis le but, on n’aura rien eu à se mettre sous la dent.

Au retour des vestiaires, Raeren montre de la bonne volonté mais se casse systématiquement les dents sur la défense hutoise. L’équipe d’Éric Vandebon est courageuse mais manque de précision dans le dernier geste. Et quand les Raerenois ne loupent pas le cadre, ils se heurtent à un super Florent Marly, déterminant quand il faut l’être. À 10 minutes du terme, le sort semble s’acharner sur les Germanophones. Esseulé sur l’aile gauche, Altin Muaremi, encore lui, enclenche une jolie frappe qui semble faire mouche. Heureusement pour les Jaune et Noir, sa frappe est un peu trop molle et est stoppée in extremis sur la ligne.

Cinq minutes plus tard, dans le chaos général, Youri Bonnechère est à la réception d’un centre venu de la droite. Le défenseur, seul devant le gardien, ne se fait pas prier et ajuste tranquillement le gardien hutois. De quoi offrir un point sur le fil aux Frontaliers.

Le buteur du soir, Youri Bonnèche était déçu à l’issue de la rencontre : "J’aurais aimé la victoire. Au vu du match, c’est deux points de perdu. Surtout quand on voit la première mi-temps. On a la majorité de la possession et des occasions. C’est dommage. On n’a pas réussi à concrétiser nos opportunités. En seconde période, Huy s’installe dans le jeu sans être dangereux. Hormis sur leurs frappes lointaines, ils ne nous ont jamais mis en danger. On n’a pas vu Huy offensivement. C’est un peu frustrant de ne pas pouvoir ramener les trois points mais c’est le foot. Encore une fois, on prend un goal venu de nulle part. Et pourtant, on a fait un bon match mais on n’arrive définitivement pas à finir nos occasions. À l’image de cette première tranche, on aurait dû mieux faire."

Huy 1 – Raeren-Eynatten 1

Arbitre: M.Bertholet.

Cartes jaunes: David, Picchietti, Gaillard, Mibenge, Loyaerts, Nzoigba.

Buts: Muaremi (1-0 22e), Bonnechère (1-1 85e).

RFC HUY: Marly, David, Eeke, Mibenge, Loyaerts (76e Obaker), Papalino, Morana, De Castris (64e Nzoigba), Frantim, Pichetti (61e Boussard), Muaremi (81e Czagiel).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Klauser, Lauffs, Gaillard (79e Dohogne), Bissen (61e Pousset), Piron (61e Evertz), Bonnechère, Stoffels, Akdim (61e Bong), Bernard, Di Nicola.