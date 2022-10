En trois phrases, le mentor wanzois Jean-Yves Mercennier résume parfaitement le sentiment général.

Si Wanze-Bas-Oha tente de prendre le jeu à son compte, il vient buter sur une formation aubeloise bien en place. Au quart d’heure, Diallo, seul face au gardien, oublie de conclure. Il faut attendre la 28e et un corner parfaitement donné par Remacle pour voir Spits ouvrir la marque (1-0). Moins de soixante secontes plus tard, Temsamani s’en va doubler la mise d’une splendide pichenette (2-0). À quelques minutes de la pause, le même Temsamani a le 3-0 au bout du pied mais sa reprise est contrée au dernier moment.

" Ce match est un peu un copié-collé de celui de la saison passée contre La Calamine", explique le coach aubelois Tony Niro. "On a été solide avec notre 5-4-1 et notre bloc bas. Le but était de les attendre pour repartir en contre. Si tu les laisses jouer, ils vont percuter. Si tu anticipes et défends en avançant, tu ne leur laisses pas le choix. À chaque match, on a eu des occasions. Mais aujourd’hui, on les a mises au fond. Je suis satisfait de la mentalité et j’ai vu une équipe à mon image."

De retour des vestiaires, la rencontre va définitivement basculer en trois minutes. Deux nouvelles phases arrêtées, parfaitement données par Remacle, permettent à Spits et à Yassin Charef de planter les numéros trois et quatre. La réduction du score signée Adam n’est qu’anecdotique. Aubel empoche trois points précieux dans la lutte pour le maintien, et se prouve surtout qu’il sait encore marquer des buts.

Aubel 4 — Wanze/Bas-Oha 1

Arbitre: M. Fickers

Carte jaune: Willem

Buts: Spits (1-0, 28e), Temsamani (2-0, 29e), Spits (3-0, 52e), Y. Charef (4-0, 55e), Adam (4-1, 70e)

AUBEL: Beckers, Lahaye, Y. Charef, Niro, Spits, Willem, Remacle (88e Lennertz), Ernst, Temsamani (82e Monteca), A. Charef, Diallo (72e Fdhili)

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Pessotto (65e Tombal), Beaujean, Moureaux (65e Dreze), Honay, Goosse (46e Crupi), Mottet, Moulin, Adam, Denorme, Neerdael (39e Carraro)