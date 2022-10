Steve Gilis offre le derby à Ster-Francorchamps, contre Malmedy (photos)

Jusque-là, on avait vu une seconde mi-temps musclée et largement dominée par les Malmédiens. Les hommes de Selatine Deniz étaient revenus à 2-2 dès la sortie des vestiaires, via Nicolas Nijhof. Sa frappe lointaine était sans pitié pour Thomas Vronen, gêné par le soleil rasant. "En deuxième mi-temps, on a été en difficulté. Pendant une vingtaine de minutes, on a vraiment été acculé, reconnaissait Vincent Heins, le coach sterlain. On marque un but qui vient de nulle part. À peu près le même que celui qu’on encaisse en début de 2e mi-temps… Le match nul aurait donc pu être justifié."

Mais il y a aussi eu une première mi-temps. Dès la huitième, le revenant Ishak Calisgan provoquait un penalty, converti en force par Antoine Domken. Fautif sur Calisgan, Robin Denis obtenait à son tour un coup de réparation. Adrien Crosset lui faisait justice. Mais les visiteurs perdaient rapidement le sourire: sur la remise en jeu, Jordy Dardenne remettait les hommes du circuit aux commandes (2-1, score à la pause).

"Notre première mi-temps a été excellente, estimait Vincent Heins. Cet avantage était mérité à la pause. On aura donc vécu deux mi-temps opposées. La victoire – qu’on ne serait certainement pas allé chercher la saison passée – nous permet de rester dans le bon wagon. On a su réagir après notre défaite imméritée de la semaine dernière. C’était nécessaire car c’est très serré devant."

Selatine Deniz, le coach malmédien, était pour sa part déçu. "Sur l’ensemble du match, je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qui ait gagné. En revenant directement au score en début de 2e période, je pensais qu’on avait fait le plus dur. On a eu que des moments forts en deuxième mi-temps, mais on ne marque pas. Et finalement, on encaisse sur ce ballon en cloche…" Point positif, les Malmédiens rejouent dès ce mardi face au FC Eupen. De quoi rapidement passer à autre chose.

Ster-Francorchamps 3 – Malmundaria 2

Arbitre: M. Lousberg

Cartes jaunes: Wangermez, Joao ; Vicqueray, Le Bohec, Custinne.

Buts: Domken (1-0 sur pen., 8e), Crosset (1-1 sur pen., 28e), Dardenne (2-1, 29e), Nijhof (2-2, 46e), Gilis (3-2, 87e).

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Lambrechts, Wangermez, Restiglian, Delhez, Raskin (73e Joao), Thelen, Dardenne (84e Boreio), Crisigiovanni, Calisgan (68e Gilis), Domken.

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec (88e Geelen), Denis, Nijhof, Custinne (77e Bucak), Vicqueray (65e Q. Jacob), Crosset.