Steve Bajot "très content", Geoffrey Pauls vers le podium et Hugo Wertz de retour au cyclo-cross de Malmedy (photos)

Citoyen de Coo, et donc quais à domicile, Steve Bajot, fidèle à lui-même, est allé chercher la troisième place en masters B. Derrière Erwin Bollen (1er) et Michel Bajorek (2e). "Devant moi, c’est intouchable. Michel a un niveau au-dessus, Erwin deux. Avec eux en course, à la régulière, je ne peux pas faire mieux. Avec une troisième place, je suis très content", sourit le coureur de CBM, actuel second au général de sa catégorie. "Mais, s’ils participent à chaque fois, Erwin et Michel seront plus forts. Je vais de mon côté me battre avec Michael Naessens et Benoit Fievez pour la dernière marche du podium."

Ce tracé "magnifique", qui "tourne beaucoup", Steve Bajot était venu le reconnaître, vu la proximité avec son domicile. "Mais ça n’a pas été vraiment un avantage: j’avais fait quatre tours. Je ne suis pas du genre à venir tourner 50 fois pour me préparer (sourire)."

En élites 3, Geoffrey Pauls a une nouvelle fois prouvé que les jambes tournent bien ces semaines-ci. Sixième à Malmedy, il pointe en troisième position au général, après trois manches. "Être sur le podium n’était pas vraiment l’objectif initial, car le niveau ne fait que monter depuis 5 ans. Bon, je suis toujours là et je m’améliore de course en course. Je fais du spécifique sur mon home trainer. Thomas (Garnier, vainqueur ici) et Julien (Kaise) sont à une année-lumière de moi. Troisième, c’est ce que je peux faire de mieux. Pour l’équipe, je vais essayer de garder cette place."

Dans la même catégorie, jolie performance du local Martin Haas, 17e sur la ligne. Pour son retour sur le vélo après une coupure, Hugo Wertz, lui, n’a pas été à la fête. " J’ai eu des soucis de dérailleurs et je tombe au premier tour dans le terrain de cross. Je suis toutefois là pour le plaisir, pour m’entraîner ", relativise le futur coureur de la Bingoal Wallonie-Bruxelles Development.

Chez les U14, pour la première fois sur ce challenge, c’est une fille qui s’est imposée: Lucie Dispa, par ailleurs championne de Wallonie. Un résultat à jamais gravé dans l’histoire, du coup.

Prochaine étape: le 13 novembre à Banneux, qui sera le théâtre du championnat provincial liégeois.