"Notre match référence" estime Alex Digregorio: voici pourquoi

"Sur cette action, c’était vraiment très bien joué. Mes joueurs ont été spectateurs et Herstal a prouvé qu’ils ont une belle brochette de bons joueurs. S’ils avaient mis cette intensité et cette finesse sur l’ensemble de la rencontre, on aurait eu de gros ennuis" glisse Alexandre Digregorio, le mentor des Frontaliers.

Fort heureusement pour lui, ses hommes vont remettre le pied sur le ballon et se voir accorder un penalty, à la demi-heure de jeu.

Le coup de pied de réparation est transformé par Jordan Remacle, qui remet les siens au coude à coude avec son ancienne équipe (2-2).

Après le repos, seuls les visités se procureront une flopée d’occasions franches et notamment par Aristote Lufuankenda. Le numéro 17 calaminois sera l’auteur d’une course de plus de septante mètres pour effacer les trois adversaires qui n’étaient pas montés sur un corner en leur faveur. Il s’en ira donc fixer le score final à 3-2 (55e), au bout de ce raid solitaire car les Mauclet, Bultot ou encore Hubert ne parviendront pas à alourdir la marque.

« De bon augure »

"Notre victoire est méritée, surtout au vu des occasions de la seconde période. On a concrétisé suffisamment d’occasions pour l’emporter mais on a encore raté trop devant le but. Cela ne va pas nous empêcher de savourer ce succès, qui plus est contre une équipe routinière de la série. C’est notre match repère et c’est de bon augure pour la suite" se réjouit Alexandre Digregorio.

La Calamine 3 – Herstal 2

Arbitre: M. Mathieu.

Carte rouge: El Guendi (2 c.j., 90e+5).

Cartes jaunes: Cornet ; Mbazoa, Audoor, Ljubic.

Buts: Bultot (1-0, 10e), Jamart (1-1, 18e), Mbazoa (1-2, 27e), Remacle sur pen. (2-2, 30e), Lufuankenda (3-2, 55e).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Hungs, Gerrekens, Cornet, Hubert, Lufuankenda (72e Smits), Remacle, Bennane (69e Legenvre), Mauclet (90e Lazzari), Bultot (83e Van Melsen).

HERSTAL: Fillieux, Goblet, Audoor, Baccarela (82e Topcu), El Guendi, Ljubic, Sixset (70e Botterman), Karatas (68e Benothman), Dongala, Jamart (63e Wanderson), Mbazoa.