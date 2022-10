Évolution du score: 10e: 17-18, 20e: 30-36 (13-18), 30e: 55-49 (25-13), 40e: 76-63 (21-14).

BC VERVIERS: Wilkin M. 4, Lodomez 2, Akinbodu 16, Pirard 3, Léonard 13, Wilkin G. 15, Pitz 0, Mahiat 3, Buscicchio 16, Delsemme 4.

Cinq défaites en six sorties, coach et joueurs verviétois étaient au pied du mur au moment d’accueillir Kain (4 victoires) et juste avant de se déplacer chez le leader… "Cette victoire est une juste récompense du bon travail effectué ces deux dernières semaines", apprécie le coach Quentin Désert. "On a enfin eu un peu plus de réussite offensive et la maîtrise du rebond en seconde mi-temps a permis de dérouler notre jeu."

D’emblée les Verviétois ont montré beaucoup d’envie et d’énergie, notamment au travers d’un zone-press qui portait ses fruits (3e: 8-0). Mais tout aussi vite, les vieux démons réapparaissaient: trop de rebonds offensifs laissés à l’adversaire, des pertes de balle à foison, des lancers francs voire même des lay-up gaspillés… Kain était vite repassé devant (6e: 10-11) et forçait le coach local à pousser une première gueulante. Sans réel effet immédiat puisque les visiteurs – bien qu’eux aussi parfois maladroits – contrôlaient les échanges jusqu’à la pause (30-36) tant le BC Verviers était faible en termes de concrétisation.

Tout allait pourtant très vite changer à la reprise. Le détonateur ? Le jeune Buscicchio qui allait rentrer 14 points dans le seul troisième acte pour très vite remettre ses couleurs aux commandes (21e: 38-36). Gilles Wilkin et Olivier Léonard étaient aussi très efficaces ce qui permettait à l’avantage local de s’envoler (25e: 43-36, 29e: 55-47). Kain ne pouvait réagir (timidement) que par son intérieur Jegou (33e: 61-55) avant une nouvelle salve verviétoise qui permettait à l’écart de flirter avec les vingt unités (39e: 74-55) avant un relâchement en toute fin de partie. Pour un plantureux 46 à 27 en seconde mi-temps ! "La victoire va soulager tout le monde, il faut à présent continuer à bosser ainsi sans le moindre relâchement", conclut Quentin Désert.