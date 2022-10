Évolution du score: 10e: 19-23, 20e: 30-35 (11-12), 30e: 54-53 (24-18), 40e: 76-67 (22-14).

R. CASINO SPA: Pluys 4, Piron 2, Muller 10, Rossinfosse 17, Huby 10, Hendrick 12, Cornet 0, Lamy 10, Mathieu 4, Beauve 7.

"Face à une impressionnante équipe de l’Étoile Jupille, on savait qu’il allait falloir être patient et rigoureux des deux côtés du terrain", explique Michel Pluys, le coach de Spa.

La première mi-temps était effectivement en faveur des visiteurs mais, malgré un manque d’adresse extérieur, les Spadois réussissaient à rester au contact à la pause (30-35).

"Après avoir changé plusieurs fois de système défensif, nous trouvons progressivement la bonne carburation et par la même occasion de l’efficacité à distance face à la zone déployée par les Brasseurs", détaille le coach thermalien. Ses gars finissaient par recoller au score après avoir vu leur retard culminer à dix unités. "On passe devant dans le quatrième quart-temps et nous créons un écart déjà significatif. Avec une bonne gestion de fin de match, nous engrangeons une très belle victoire."

Un succès important dans un match à six points qui permet au Casino Spa de passer son hôte au général. "Avec cinq joueurs dans le double chiffre et une belle solidarité, le groupe continue à trouver son rythme", conclut Michel Pluys. "La grande force de cette équipe, outre une mentalité exemplaire, est que chaque semaine des joueurs différents peuvent être décisifs."