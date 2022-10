Peut-être le match où il s’est montré le moins rassurant. Il encaisse quatre fois et n’est pas blanc comme neige sur les deux premiers.

Van Genechten 4

Complètement dépassé par les événements en début de match, mieux en 2e mi-temps.

Lambert 6,5

Précieux défensivement, il est aussi à la base du 2-1 juste avant la pause avec son joli coup de tête.

Davidson 2

Des relances manquées, une lenteur qui fait peine à voir: on se demande comment (et pourquoi) l’Australien demeure titulaire. À noter toutefois: son compatriote James Jeggo est, lui, resté sur le banc.

Bitumazala 5

Intéressant offensivement, mais il doit simplifier son jeu (et éviter de dribbler sa jambe gauche avec sa jambe droite).

Magnée 5

Première période difficile, comme tout le monde, avant de trouver ses marques dans le milieu lors du 2e acte.

Wakaso 3

Des relances ratées, une jaune stupide qui amène le coup-franc du 2-0: le Ghanéen s’est loupé ce dimanche.

Charles-Cook 7

Il a remplacé Wakaso et, d’emblée, ses dribbles, sa vitesse et sa verticalité ont permis à l’AS d’évoluer plus haut sur le terrain. Précieux !

Peeters 7,5

Les deux buts eupenois partent de ses pieds. Il a beaucoup couru. Le meilleur Panda face aux Anderlechtois.

Alloh 5,5

Intéressant dans les courses et le débordement. Plus à l’aise en 4-3-3 qu’en 3-5-2.

N’Dri 5

Quelques percées intéressantes, mais il n’a pas su faire parler sa vitesse comme espéré.

Prevljak 2,5

Un grand terrain, un bloc eupenois trop bas: dans ce contexte-là, le Bosnien s’avère fantomatique.

Paeshuyse, Déom, Gassama, Nuhu (NC).