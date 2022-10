La seconde période débute par un festival de mauvaises passes de part et d’autre. Il est très difficile à la reprise, d’imaginer quelle formation émergera. C’est pourtant chose faite à la 55e minute lorsqu’Anthony Formica glisse le ballon hors de portée du gardien eupenois pour le 0-1. Un but qui met le feu à la rencontre puisque 5 minutes plus tard (60e), le même Anthony Formica inscrit un doublé et fait 0-2.

« On se bat jusqu’à 1-2 puis on s’effondre »

Malgré ce retard de deux buts, Eupen ne parvient pas à se montrer dangereux. Alors qu’on pense le score scellé, les locaux réduisent l’écart à la 83e minute des pieds de Robin Schins, c’est 1-2. "On se bat jusqu’à 1-2 puis on s’effondre. On va vite revoir notre copie parce que le prochain match est déjà mardi face à Malmedy. Cette série est très solide, notre actuelle dixième place nous satisfait", commente le T3 d’Eupen, Rafael Vazquez. Réaction hannutoise immédiate et en l’espace de deux minutes (86e et 88e), Kevin Cossalter et Nicolas Henrot font respectivement 1-3 et 1-4 score final. "Victoire méritée et logique, nous avons eu la possession de balle tout le match", analyse Manuel Christiaens le coach d’Hannut.

FC Eupen 1 – Hannut 4

Arbitre: M.Dridelli.

Cartes jaunes: Vroomen, Dreessen, Crotteux, Pasteels.

Buts: Formica (0-1, 55e et 0-2, 60e), Schins (1-2, 83e), Cossalter (1-3, 86e), Henrot (1-4, 88e).

FC EUPEN: Pelzer, Vroomen (72e Neumann), Vanaschen, Meyer (70e Colle), Krafft, C. Laschet, Schins, B.Laschet, Dreessen, Benlahbib (77e Mennicken), Fumagalli (70e Pohlen).

HANNUT: Racz, Javaux, Henrot, Lo Presti (57e Pere), Ouchan, Cossalter, Crotteux (72e Cwynar), Spadaro, Formica, Drèze, Pasteels (87e Berrafato).